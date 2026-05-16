Ucraina a bătut palma cu Franța pentru sprijin în dezvoltarea apărării antibalistice. „O decizie fermă și un pas important”

Franța este pregătită să colaboreze cu Ucraina în dezvoltarea unui sistem de apărare antibalistică, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, sâmbătă, după o discuție la telefon cu omologul său francez, Emmanuel Macron, potrivit The Kyiv Independent.

„Franța este pregătită să lucreze la măsuri antibalistice. Aceasta este o decizie fermă și un pas important. Am discutat despre consolidarea capacităților noastre de a respinge atacurile rusești chiar acum”, a declarat Zelenski.

Dialogul dintre cei doi lideri vine în contextul atacurilor rusești care au vizat Ucraina în ultimele zile. În 14 mai, rachetele și dronele Moscovei au ucis 24 de persoane și au rănit alte 48 la Kiev, o lovitură despre care președintele american Donald Trump sugera că va afecta discuțiile pentru încheierea conflictului.

„O coaliție anti-rachete balistice”

Pe măsură ce Rusia a continuat să lovească Ucraina de la distanță, Kievul a încercat să își convingă aliații să consolideze apărarea țării. În 12 mai, potrivit președintelui Zelenski, reprezentanții mai multor state s-au întâlnit pentru a discuta despre producția de arme antibalistice în Europa.

„Formăm o coaliție anti-rachete balistice. Este lucrul corect de făcut, iar acum suntem mai aproape decât oricând de atingerea acestui obiectiv”, declara președintele ucrainean la acel moment.

Zelenski a spus că la reuniunea privind cooperarea în domeniul apărării împotriva rachetelor balistice au participat reprezentanți din 13 țări și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

În aprilie, liderul ucrainean declara că este convins că Ucraina va produce în cele din urmă sisteme de apărare antirachetă alături de parteneri europeni.