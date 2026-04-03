Ucraina a confirmat că și-a minat o mare parte a graniței cu Republica Moldova

Regiunea transnistreană, pe teritoriul căreia se află un contingent rusesc, ar putea fi folosită de Rusia pentru lovituri simulate în spatele frontului din Ucraina, distrugând logistica, motiv pentru care la granița Ucrainei cu Republica Moldova, pe segmentul transnistrean, se întreprind acțiuni de apărare, inclusiv operațiuni de minare și detașarea unor unități suplimentare de grăniceri, a declarat consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak, relatează NewsMaker, IPN și Deschide.md, citate de Agerpres.

O informație în acest sens apăruse recent într-o publicație ucraineană, care apoi a retras-o de pe pagina sa web. Vicepremierul moldovean pentru reintegrare Alexandru Flenchea a comentat că „Ucraina are tot dreptul de a menține segmentul respectiv de graniță în capacitate de apărare sporită”.

Podoliak, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a explicat într-o intervenție la un post de televiziune de la Chișinău că Ucraina ia în considerare posibilitatea ca Rusia să utilizeze regiunea transnistreană pentru a crea presiune suplimentară asupra armatei ucrainene.

El a spus că măsurile luate sunt necesare pentru a preveni eventuale acțiuni destabilizatoare din partea Rusiei, care dispune de trupe și armament în Transnistria.

Ucraina și-a întărit măsurile de securitate la granița cu Republica Moldova

Pe lângă acțiuni de minare, Podoliak a menționat că autoritățile ucrainene au decis să întărească și controlul de frontieră, fiind desfășurate detașamente suplimentare de grăniceri, care efectuează un control suplimentar în zonă.

Potrivit consilierului prezidențial ucrainean, punctele de trecere a frontierei pe segmentul transnistrean nu sunt funcționale de mai mulți ani, când Rusia a preluat controlul asupra regiunii transnistrene, adică încă din anii 1990-1991.

Podoliak a spus însă că zona necesită în continuare monitorizare strictă pentru ca Rusia să nu poată folosi grupuri de diversioniști și să provoace acțiuni terestre, distrugând logistica.

În emisiunea „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV, vicepremierul moldovean Valeriu Chiveri a declarat joi că a aflat din presă despre aceste măsuri ale Kievului. Chiveri a spus că nu cunoaște mai multe detalii.

„(…) Ucraina are tot dreptul și nu numai dreptul, dar și interesul de a menține segmentul frontierei moldo-ucrainene, pe acest segment, într-o capacitate de apărare sporită”, a afirmat oficialul moldovean, citat de NewsMaker.