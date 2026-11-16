Ucraina a lovit podul Kerci

Ucraina a lovit podul care leagă Rusia de Crimeea peste strâmtoarea Kerci, limitând fluxul de trafic, a declarat luni guvernatorul pus de Moscova la conducerea peninsulei, potrivit Reuters.

Cel mai lung pod din Europa leagă Rusia de peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia de la Ucraina în 2014.

Acesta este considerat drept unul dintre proiectele emblematice de infrastructură ale președintelui rus Vladimir Putin.

Aksyonov nu a oferit detalii despre pagubele produse într-o declarație publicată pe aplicația de mesagerie Telegram, dar a precizat că traficul pe pod va „restricționat” până luni la prânz.

„Pentru remedierea consecințelor, au fost mobilizate toate serviciile necesare, iar în Kerci a fost înființat un stat major operațional”, a adăugat el.

Mai mulți bloggeri de război ruși au postat o imagine cu podul după lovitură, adăugând că acesta „a rezistat”.

Pro-Kremlin sources are posting a fresh photo of the temporary crossing known as the Crimean Bridge. They claim it “held up.” Apparently, no one is bothered that the incoming weapons managed to penetrate the defenses of one of the most heavily protected sites on the planet. And this was hardly the last attack. The bridge is fucked. It’s only a matter of time. Waiting for satellite imagery. — Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 16, 2026

Site-ul ucrainean de monitorizare „Crimean Wind”, citând locuitori din zonă, a scris că au fost observate drone cu motor cu reacție și au avut loc explozii în Kerci. Un martor a afirmat că Podul a fost lovit în jurul orei 6 dimineața.

Închiderea podului a dus la amânarea a patru trenuri de călători cu destinația Crimeea, a transmis Interfax, citând un reprezentant al Grand Service Express (GSE), compania care operează serviciile feroviare de călători către peninsulă.

Podul a fost ținta mai multor atacuri din partea Ucrainei de la izbucnirea războiului pe scară largă în 2022, inclusiv detonarea unui camion plin cu explozibil în luna octombrie a acelui an, care a provocat moartea a patru persoane și a limitat capacitatea de tranzit timp de câteva luni.

Atacul de luni a avut loc pe fondul intensificării, în ultimele luni, a atacurilor Rusiei asupra podurilor din Ucraina, inclusiv asupra celor din capitala Kiev.