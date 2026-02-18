Ucraina a redus importurile de electricitate după ce temperaturile au crescut. Câtă a primit din România

Ucraina a redus importurile de energie electrică cu 3%, până la aproximativ 311 gigawați-oră săptămâna trecută, pe fondul vremii mai blânde, potrivit firmei de analiză DixiGroup, citată de Reuters.

„Este prima scădere a volumului săptămânal al importurilor din ultimele cinci săptămâni. Exporturile de energie electrică au rămas la zero timp de trei luni consecutive”, se arată într-un raport.

Ucrainenii au suferit de condiții meteorologice extrem de reci la începutul lunii februarie, cu temperaturi de până la minus 30 de grade Celsius în unele părți ale țării, în același timp în care atacurile rusești distrugeau o mare parte din rețeaua energetică.

DixiGroup a explicat că o creștere treptată a temperaturilor a îmbunătățit oarecum situația, deoarece vremea mai caldă a redus sarcina rețelei și a atenuat deficitul de capacitate.

Ungaria și România au ajutat cel mai mult Ucraina

Acest lucru a contribuit la stabilizarea parțială a programelor de aprovizionare și la evitarea întreruperilor de urgență pe scară largă.

Jumătate din volumul importat de energie electrică a provenit din Ungaria, 20% din România și 18% din Slovacia. Ucraina a importat energie și din Polonia și Moldova.

Rusia a atacat din nou sistemul energetic ucrainean în această săptămână, lovind atât centralele termice, cât și substațiile electrice.

Atacurile asupra centralelor electrice, sistemului de transport al energiei și sectorului gazier sunt elemente importante ale invaziei pe scară largă a Ucrainei lansate de Rusia în februarie 2022. Moscova afirmă că încearcă să submineze capacitatea Ucrainei de a lupta.