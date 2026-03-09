Ucraina a trimis drone de interceptare și experți pentru a proteja bazele americane din Iordania, dezvăluie Zelenski

Statele Unite au cerut ajutor pe 5 martie, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu în urma atacurilor asupra Iranului. Kievul a acceptat imediat, iar o echipă ucraineană a plecat chiar a doua zi, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat The New York Times.

Pe măsură ce războiul din Iran se extinde dincolo de granițele sale, Ucraina a trimis drone de interceptare și o echipă de experți în drone care să ajute la protejarea bazelor militare americane din Iordania, a declarat Volodimir Zelenski pentru The New York Times.

„Am reacționat imediat”, a declarat Zelenski.

„Am spus, da, desigur, vom trimite experții noștri”, a adăugat președintele ucrainean.

Războiul dintre SUA și Israel în Iran riscă să distragă atenția lumii de la războiul din Ucraina. Dar i-a oferit și Kievului ocazia de a-și folosi expertiza dobândită în contracararea dronelor de atac de tip Shahed, fabricate în Iran, pe care Rusia le folosește în Ucraina de ani de zile.

În același timp, Kievul dezvoltă drone de interceptare și alte tehnologii pentru apărarea spațiului său aerian.

Prin asta, Kiev speră să câștige puncte în fața SUA în cadrul negocierilor de pace mediate de americani, notează The New York Times.

Ce caută la schimb Zelenski

Liderul ucrainean a spus că dorește să ajute națiunile din Orientul Mijlociu să se apere, dar trebuie să echilibreze aceste solicitări cu nevoile Ucrainei pe plan intern, unde războiul de acolo intră în al cincilea an.

Zelenski a declarat că Ucraina a discutat și despre cooperare în domeniul securității cu mai multe state din regiune, menționând că unele dintre acestea „au relații foarte puternice” cu Moscova – relații care ar putea ajuta la obținerea unui armistițiu în Ucraina.

„De aceea am spus: uite, poate că ei pot vorbi cu rușii, iar rușii ar putea face o pauză”, a declarat președintele ucrainean.

„În acest caz, desigur, putem ajuta Orientul Mijlociu să se apere”, a completat el.

Nimeni nu știe mai multe despre combaterea dronelor de atac cu rază lungă de acțiune care sunt lansate acum din Iran decât Ucraina.

Una dintre aceste drone a ucis șase membri ai armatei americane într-un centru de comandă din Kuweit săptămâna trecută. Atacurile cu rachete balistice ale Iranului au încetinit acum, pe măsură ce Statele Unite și Israelul lovesc armata iraniană, însă numărul dronelor lansate nu a scăzut.

Kaja Kallas: UE își propune să devină un intermediar între Ucraina și țările din Orientul Mijlociu

Despre nevoia de interceptare a dronelor în Orientul Mijlociu s-a pronunțat și șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, care a spus că UE își propune să devină un intermediar între Ucraina și țările din Orientul Mijlociu care au nevoie de capacitățile sale anti-drone.

„Ca răspuns la nevoia de interceptori de drone, pregătim o nouă inițiativă pentru a deveni un mijlocitor între producția industrială a Ucrainei și nevoile militare ale țărilor din Orientul Mijlociu”, a declarat Kallas într-un discurs susținut la o conferință pentru ambasadorii UE.