Ucraina acuză armata rusă că a executat cel puțin 270 de prizonieri de război / Mii de persoane sunt încă în captivitate

Parchetul general al Ucrainei a acuzat vineri armata rusă că a executat aproximativ 270 de prizonieri de război ucraineni de la începutul invaziei în februarie 2022, susţinând că acesta a fost rezultatul „ordinelor” primite de la responsabili ruşi.

Anunţul survine în contextul în care Rusia şi Ucraina au început vineri un schimb major de prizonieri care urmează să continue în zilele următoare, rezultat al negocierilor dintre cele două ţări săptămâna trecută la Istanbul, relatează AFP și Agerpres.

Parchetul ucrainean a declarat că numărul soldaţilor captivi care ar fi fost executaţi de armata rusă a crescut vertiginos din 2024.

Autoritatea a declarat că a recenzat 57 de cazuri în 2022, 11 în 2023, apoi 149 în 2024 şi 51 de la începutul anului 2025.

„Această creştere este legată de ordinele date armatei de liderii politici şi militari ruşi”, a precizat parchetul.

Ulterior, parchetul ucrainean a anunţat într-un comunicat separat că a deschis o anchetă privind două noi cazuri de execuţie.

Potrivit parchetului, trupele ruse au lansat joi dimineaţă un asalt asupra unei poziţii ucrainene din apropierea satului Udachne, în estul ţării.

Dintre cei patru soldaţi ucraineni aflaţi la faţa locului, doi au fost capturaţi şi împuşcaţi mortal într-o zonă împădurită, în timp ce soarta celorlalţi doi rămâne necunoscută, a adăugat parchetul.

Ucraina şi Rusia s-au acuzat reciproc de uciderea de prizonieri de război de la începutul invaziei ruse.

Cu toate acestea, misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului din Ucraina a denunţat în februarie o „creştere accentuată a numărului de execuţii raportate de soldaţi ucraineni capturaţi de forţele armate ruse”.

De la sfârşitul lunii august 2024, misiunea a înregistrat 79 de astfel de execuţii în 24 de incidente separate.

De partea ucraineană, misiunea a documentat execuţia de către trupele Kievului a unui soldat rus rănit şi incapabil să se apere.

Ucraina și Rusia au început vineri cel mai mare schimb de prizonieri de război de la începutul agresiunii ruse asupra țării vecine în 2014.

Preşedintele Volodimir Zelenski a anunțat ca Ucraina a recuperat 390 de persoane din captivitatea rusă, în prima etapă a unui schimb după formula 1.000 pentru 1.000 convenită cu Rusia în urmă cu o săptămână la Istanbul. Zelenski a spus că se aşteaptă ca acest schimb să continue sâmbătă şi duminică.

Autorităţile ucrainene au indicat că printre prizonierii recuperaţi prin acest schimb figurează puşcaşi marini, soldaţi din forţele aeropurtate şi din apărarea teritorială, precum şi din garda naţională şi poliţia de frontieră.

390 our soldiers at home.

Among them are the defenders of the Kherson region.

Saturday and Sunday continue the exchange.

Glory to Ukraine and its soldiers! pic.twitter.com/KvO5VGJYyp