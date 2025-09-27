Ucraina acuză Rusia că vrea să „fure” centrala atomică de la Zaporojie. Ce a neliniștit guvernul de la Kiev

Ucraina a acuzat Rusia sâmbătă că a deconectat centrala nucleară Zaporojie de la reţeaua electrică ucraineană în urmă cu patru zile şi că încearcă să „fure” această centrală conectând-o la reţeaua electrică rusă, în pofida riscurilor de securitate, în timp ce operatorul rus Rosatom a confirmat că începând de marţi la respectiva centrală atomoelectrică aflată sub controlul armatei ruse sunt folosite generatoarele diesel pentru furnizarea energiei necesare răcirii reactoarelor, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Solicităm tuturor naţiunilor preocupate de siguranţă şi securitatea nucleară să transmită clar Moscovei că jocul său nuclear trebuie să înceteze”, a scris ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiga într-un mesaj pe contul său de pe reţeaua socială X.

Ocupată de trupele ruse în martie 2022, această centrală, cea mai mare din Europa, se află în zona oraşului ucrainean Energodar, aproape de linia frontului din sud-estul Ucrainei.

Cele şase reactoare ale centralei sunt oprite, dar au nevoie de o sursă externă continuă de alimentare cu energie pentru răcirea lor. Centrala funcţionează cu personal ucrainean, iar Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) are permanent o echipă de experţi la faţa locului.

Pregătiri pentru repornirea centralei

Operatorul centralei, grupul rus Rosatom, a confirmat pe Telegram că, „începând din 23 septembrie 2025, alimentarea cu energie a centralei nucleare Zaporojie este asigurată de generatoare diesel de rezervă”. Potrivit operatorului rus, există rezerve suficiente de combustibil pentru „o funcţionare prelungită” şi reactoarele sunt răcite corespunzător.

Însă ministrul ucrainean de externe acuză acest operator rus că „ignoră orice consideraţie de securitate nucleară” pentru „a face pe placul şefilor săi de la Moscova”. Potrivit ministrului Sîbiga, „Rusia a construit 200 de kilometri de linii electrice în pregătirea unei tentative de furt a centralei, de conectare a acesteia la reţea (în Rusia n.red) şi de repornire”. El a acuzat de asemenea Moscova de „acţiuni iresponsabile” care au generat „mult prea multe riscuri nucleare” de la începutul invaziei din 2022.

„Dar încercarea Rusiei de a reconecta centrala ar putea fi cea mai rea de până acum, cu cele mai mari riscuri. Moscova încearcă să implice AIEA în această aventură şi să justifice furtul centralei”, a susţinut ministrul ucrainean de externe, care a cerut din nou revenirea centralei nucleare sub controlul ţării sale.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a fost primit vineri la Kremlin de preşedintele rus Vladimir Putin şi a scris apoi pe contul său de X că a mai discutat la Moscova cu şeful Rosatom, Alexei Lihacev, despre „siguranţa şi securitatea” centralei atomoelectrice Zaporojie.