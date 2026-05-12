Ucraina acuză Rusia la finalul armistițiului negociat de SUA: „Nicio intenție să pună capăt acestui război”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia că nu a respectat armistițiul negociat de SUA, care se încheie în această seară, și că nu are nicio intenție să pună capăt războiului lansat în februarie 2022, transmite Reuters.

„Astăzi nu a existat tăcere pe front. Acțiunile de luptă au continuat”, a declarat liderul ucrainean în mesajul său video de seară.

„Rusia nu are nicio intenție să pună capăt acestui război. Iar noi, din păcate, ne pregătim pentru noi atacuri. Dar pacea trebuie să vină. Exact pentru asta muncim”, a subliniat Zelenski.

El a mai precizat că principalul său negociator, Rustem Umerov, l-a pus în temă cu privire la recentele reuniuni „politice” și „tehnologice” din SUA, potrivit Agerpres.

„Este clar că războiul din Iran este cel care atrage cel mai mult atenția SUA. Dar există de asemenea acolo (…) o susținere din partea poporului american pentru a pune capăt și acestui război în Europa”, a mai declarat președintele ucrainean.

Ucraina și Rusia s-au acuzat reciproc

Cele două tabere s-au acuzat reciproc de încălcarea armistițiului negociat de SUA, care a fost în vigoare sâmbătă, duminică și luni. Președintele american Donald Trump declarase vineri că speră că acesta va fi prelungit.

Sâmbătă, președintele rus Vladimir Putin susținea că războiul din Ucraina „se apropie de final”. El a spus că se va întâlni cu omologul ucrainean abia după perfectarea unui acord de pace.

Duminică, Zelenski a declarat că Moscova s-a abținut de la atacuri aeriene și cu rachete pe scară largă, dar a continuat atacurile de-a lungul unor zone din linia frontului de 1.200 de kilometri, unde forțele ruse înaintează. El a spus că trupele ucrainene răspund și își apără pozițiile.

Ministerul rus al apărării a acuzat 23.802 de încălcări ucrainene ale armistițiului, conform informațiilor transmise luni de presa rusă.