Ucraina evacuează copii din unul dintre principalele orașe pe care le mai controlează în Donbas. Forțele ruse, la 20 de kilometri de Sloviansk

Autoritățile ucrainene au anunțat că au început evacuarea obligatorie a copiilor din zonele cele mai expuse atacurilor ale Slovianskului, unul dintre principalele orașe aflate încă sub control ucrainean din regiunea Donbas, în ceea ce Reuters a descris drept un semnal că situația de securitate din zonă se deteriorează.

Guvernatorul Vadim Filașkin a scris pe Telegram că a semnat un ordin „pentru evacuarea obligatorie a copiilor din anumite zone ale Slovianskului care sunt cele mai vulnerabile la atacurile inamice”.

Forțele ruse au înaintat lent la nord și est de Sloviansk, iar în prezent se află la circa 20 de kilometri de marginea orașului, în diferite puncte ale frontului.

„Centură de fortărețe” ucrainene în Donețk

Orașul Sloviansk este una dintre localitățile pe care Ucraina le mai controlează în Donețk, într-o „centură de fortărețe” urbane.

Ucraina, care mai controlează puțin sub un sfert din Donețk, susține că acea „centură de fortărețe” o poate ajuta să apere regiunea timp de ani de zile.

Totuși, zonele de pericol din regiunile de pe linia frontului s-au extins pe parcursul războiului, în condițiile în care numărul tot mai mare al dronelor și raza lor crescândă au făcut ca locuri aflate la 10 sau chiar 20 de kilometri de frontul propriu-zis să devină tot mai letale.

Donețk este parte a Donbasului, regiune cunoscută pentru minele sale de cărbune și industria grea, pe care Moscova o consideră obiectivul său militar cheie.