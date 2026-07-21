Ucraina mulțumește României pentru intervenția în cazul petrolierului atacat în Marea Neagră: „Suntem recunoscători”

Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrii Sîbiga, a mulțumit marți României pentru intervenția rapidă de salvare a echipajului petrolierului GPL „Gas Lisbon”, lovit noaptea trecută în Marea Neagră.

Șeful diplomației ucrainene a acuzat Rusia că pune în pericol securitatea întregii regiuni a Mării Negre.

„Războiul de agresiune al Rusiei nu amenință doar Ucraina, ci reprezintă o amenințare directă la adresa libertății de navigație, a securității maritime în Marea Neagră și a flancului estic al NATO. Atacul deliberat asupra petrolierului GPL „Gas Lisbon”, care se îndrepta spre Ucraina și a fost lovit în apropierea coastelor României, este încă un exemplu al terorii exercitate de Rusia. Atacul a provocat rănirea unor membri civili ai echipajului, a pus în pericol siguranța navigației în Marea Neagră și a demonstrat, încă o dată, că Kremlinul nu ține cont nici de dreptul maritim internațional, nici de viețile civililor”, a scris ministrul ucrainean de Externe într-o postare pe X.

„Suntem recunoscători României pentru intervenția rapidă de salvare, pentru solidaritatea neclintită cu Ucraina și pentru faptul că înțelege pe deplin că acțiunile iresponsabile ale Rusiei amenință securitatea întregii regiuni a Mării Negre”, a mai spus acesta.

Ucraina își menține angajamentul de a aprofunda cooperarea cu România și cu toți partenerii noștri pentru consolidarea securității în Marea Neagră.

Ministrul ucrainean a cerut sancțiuni mai dure împotriva Moscovei

„Răspunsul trebuie să fie pe măsura amenințării: sancțiuni mai dure, o presiune mai mare asupra Rusiei și tragerea la răspundere pentru fiecare act de agresiune. Agresorul trebuie constrâns să pună capăt războiului”, a încheiat acesta.

Petrolierul a fost lovit în largul țărmului românesc

LPG Gas Lisbon, un tanc petrolier sub pavilion liberian, încărcat cu aproape 4.000 de tone propan, a fost cuprins de flăcări în urma unei explozii produse în noaptea de luni spre marți, în timp ce naviga, în largul țărmului românesc, în apropiere de Sulina.

Președintele Nicușor Dan preciza ulterior că nava „a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc”.

„La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei trei membri răniți. Toți au fost aduși în siguranță la țărm”, a mai declarat șeful statului marți dimineață.

Nu există niciun risc pentru turiști, populație sau activitățile de pe litoralul românesc, a transmis marți după-amiază Autoritatea Navală Română.