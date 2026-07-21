Petrolierul care arde în Marea Neagră nu pune în pericol turiștii de pe litoralul românesc, dau asigurări autoritățile

Nu există niciun risc pentru turiști, populație sau activitățile de pe litoralul românesc, în urma incendiului izbucnit la bordul petrolierului Gas Lisbon, care arde în continuare în Marea Neagră, fiind monitorizat de autorități, a transmis marți după-amiază Autoritatea Navală Română.

„Autoritatea Navală Română, împreună cu forțe aparținând celorlalte ministere semnatare ale planului național de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare urmăresc situația. Reamintim că în timpul unei acțiuni, siguranța echipelor de intervenție este primordială”, au precizat reprezentanții instituției într-un comunicat de presă.

Tancul petrolier sub pavilion liberian, încărcat cu aproape 4.000 de tone propan, a fost cuprins de flăcări în urma unei explozii produse în noaptea de luni spre marți, în timp ce naviga, în largul țărmului românesc, în apropiere de Sulina.

„Având în vedere poziția navei, la aproximativ 14 mile marine de țărm, starea actuală a navei și a încărcăturii sale, nu există niciun risc pentru turiști, populație sau activitățile desfășurate pe litoralul românesc”, a dat asigurări Autoritatea Navală Română.

Echipajul, salvat. Trei marinari, răniți

Instituția responsabilă cu siguranța navigiației și securitatea navelor a precizat că, prin MRCC Constanța (Maritime Rescue Coordination Centre), continuă să coordoneze monitorizarea evenimentului în cooperare cu toate instituțiile implicate, pentru gestionarea eficientă a situației.

În timpul nopți, echipajul navei, format din 17 membri, a fost salvat iar trei marinari răniți au fost transportați la spitalul din Tulcea pentru îngrijiri medicale.

Autoritățile române au fost alertate la miezul nopții despre incidentul de la bordul navei.

„În noaptea de 21 iulie 2026, la ora 00:05, MRCC Constanța (Maritime Rescue Coordination Centre), structură din cadrul Autorității Navale Române, a fost alertat de către nava Gas Lisbon, sub pavilion Liberia, că se află în dificultate, în urma unui incendiu produs la bord. Alerta a fost confirmată, atât prin prin mesaje radio, cât și prin sistemul Cospas-Sarsat. Nava se afla la o distanță de aproximativ 14 mile marine de Sf. Gheorghe”, a transmis autoritatea marți dimineață într-un comunicat de presă.

Nicușor Dan: „Instituțiile statului sunt în alertă”

Președintele Nicușor Dan a declarat, în cursul dimineții, că nava a fost lovită în afara apelor teritoriale ale țări noastre, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc.

„Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiul ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”, a adăugat șeful statului.

Petrolierul a plecat din portul Alexandria (Egipt) și se îndrepta către Reni (Ucraina), fiind în tranzit în Zona Economică Exclusivă a României, a mai spus Dan.

Conform datelor furnizate de site-ul de monitorizare de Marine Traffic, nava a plecat din Alexandria pe 16 iulie și avea ca destinație declarată Sulina, fiind programată să ajungă acolo marți dimineață, 21 iulie, la ora 5.