Ucraina nu poate să aștepte până se încheie războiul din Iran, avertizează Zelenski. Apelul Kievului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri pentru CNN că înțelege că Statele Unite se concentrează în prezent pe propriul război, cel din Iran, dar că este important să nu uite că luptele continuă și în țara lui.

Este un „risc mare” să crezi că eforturile pentru încheierea războiului din Ucraina nu vor putea fi reluate până la finalizarea conflictului din Orientul Mijlociu, a spus Volodimir Zelenski, care își dorește găsirea unei modalități pentru ca situațiile să fie gestionate în paralel.

Liderul ucrainean, care a oferit interviul din biroul său prezidențial de la Kiev, a afirmat că nu este o opțiune să spui „vom vorbi despre (Ucraina) puțin mai târziu”.

„Ucraina nu este «puțin mai târziu». Ucraina se află deja într-o tragedie atât de mare, încât trebuie să găsim o modalitate de a gestiona acest lucru într-un mod paralel”, a subliniat el.

Volodimir Zelenski a precizat că încă au loc discuții tehnice cu Statele Unite, dar nu „vede ocazia de a se întâlni… până când chestiunea, cazul Iranului nu va fi închis”.

Zelenski a mai spus că este o „provocare” faptul că aceeași echipă de negociatori americani, în frunte cu emisarul Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, conduce atât discuțiile despre Ucraina, cât și pe cele privind Iranul.

El a menționat, de asemenea, că războiul din Iran dă peste cap și livrările de armament cheie pentru Ucraina, mai ales în ceea ce privește rachetele antibalistice, despre care a spus că Ucraina nu primește suficiente din cauza capacității limitate de producție a SUA.

Ajutorul financiar al UE, o chestiune de „viață și supraviețuire” pentru Ucraina

Președintele Zelenski a vorbit și despre deblocarea împrumutului UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, spunând că obținerea acestor bani este o chestiune de „viață și supraviețuire” pentru țara lui.

Fără aceste fonduri, a afirmat el, Ucraina se chinuie să fabrice cantitatea de armament pe care este capabilă să o producă.

El a dat exemplul interceptoarelor de drone, spunând că Ucraina produce în prezent aproximativ 1.000 de unități pe zi – chiar dacă are capacitatea de a produce 2.000 pe zi. „Dar nu avem finanțarea. Este într-adevăr o chestiune de viață, de supraviețuire, de apărare, avem nevoie foarte mult de acești bani”, a declarat el pentru CNN.