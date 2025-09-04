Ucraina obține susținere amplă pentru garanțiile de securitate, inclusiv din partea SUA/ 26 de țări „prezente la sol, pe mare sau în aer”

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski și omologul său francez Emmanuel Macron au anunțat, la finalul summitului „Coaliției voluntarilor” de la Paris, că 26 de state s-au angajat să ofere garanții de securitate „în formate diferite” pentru Ucraina. În perioada următoare, statele respective își vor coordona eforturile de ajutorare a Kievului.

Zelenski a anunțat că s-a convenit la un cadru general al garanțiilor de securitate, iar fiecare dintre cele 26 de state vor elabora documentele prin care vor oficializa aceste garanții.

Președintele Ucrainei a spus că o armată ucraineană puternică este un punct central în aceste garanții, care inclus și prezența militară a unor state pe teritoriul ucrainean.

„Nu vom da detalii Rusiei”

„Scopul este să nu imităm capacitățile armatei ucrainene. În ce privește prezența contingentului nu vă pot da cifre, dar unele au formalizat angajamentul. Suntem foarte recunoscători că SUA fac parte din acest sistem de garanții”, a spus Zelenski.

Astfel, va fi susținută industria de apărare a Kievului, concomitent cu ajutoarele furnizate de țările garante.

„Formalizarea se va face în următoarele săptămâni. Cele 26 au formalizat foarte precis contribuția lor, este un document de planificare militară”, a precizat și Emmanuel Macron care au spus că țările respective vor fi „prezente la sol, pe mare sau în aer”.

Președintele francez a afirmat că SUA au fost clare în ce privește dorința lor de a participa la garanțiile de securitate pentru Ucraina. „SUA au participat la toate munca din ultimele săptămâni privint sprijinul lor și dorința de a fi parte a garanțiilor, nu există niciun dubiu în privința asta. Acum este o muncă de planificare”, a spus Macron.

Invitat să dea detalii legate de efectivele pe care țări din grupul celor 26 vor să le trimită în Ucraina, Macron a evitat să dea un răspuns direct afirmând că detaliile tehnice vor fi stabilite de comun acord de șefii de stat major și miniștrii apărării din țările respective. „Nu vom da detalii Rusiei legate de organizarea noastră”, a adăugat Macron.

Garanțiile includ și o componentă politică întrucât Zelenski a spus că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este o garanție economică și politică. De asemenea, acordarea garanțiilor urmează să fie ratificată în parlamentele celor 26 de țări.