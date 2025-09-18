Polonia primește de la Ucraina un ajutor militar concret pentru doborârea dronelor, după incursiunea rusească ce a declanșat alarma la Varșovia

Soldat ucrainean al unei brigăzi antiaeriene, pe o camionetă lângă o mitralieră grea de calibru 12,7 mm, în apropierea unui poligon de antrenament din regiunea Khmelnytsky, Ucraina, pe 8 iulie 2024, în contextul atacurilor cu drone rusești. FOTO: Florent VERGNES / AFP / Profimedia

Trupele și inginerii ucraineni îi vor instrui pe omologii lor polonezi, în cadrul unui grup comun, în domeniul combaterii dronelor, a declarat joi ministrul ucrainean al apărării, Denis Șmîhal, la o săptămână după ce drone rusești au zburat în spațiul aerian al Poloniei, informează Reuters.

„Vorbim despre instruirea inginerilor și antrenarea soldaților care vor fi desfășurați și vor apăra spațiul aerian”, le-a spus Șmîhal reporterilor, într-o conferință de presă alături de omologul său polonez, la Kiev.

„Nu vorbim doar despre drone de interceptare, deoarece acesta este doar vârful icebergului care ne permite să ne apărăm împreună spațiul aerian”, a mai spus ministrul ucrainean.

Peste 20 de drone rusești au intrat pe teritoriul polonez în noaptea de 9-10 septembrie, ceea ce a determinat avioanele NATO să doboare unele dintre ele și a creat un sentiment crescând de alarmă la Varșovia cu privire la dorința Moscovei de a testa hotărârea alianței militare occidentale.

Avioanele de vânătoare ridicate au lansat rachete pentru a doborî aceste drone, un proces care costă mult mai mult decât plătește Rusia pentru a-și înzestra armata cu drone ieftine și pentru a le lansa, în contextul în care produce aceste UAV-uri (vehicule aeriene fără pilot) în serie.

Moscova a susținut că forțele sale atacau Ucraina în momentul incursiunii dronelor și că nu intenționa să lovească ținte din Polonia.

Ucraina afirmă că are capacități de vârf la nivel mondial pentru contracararea, în mod ieftin, a atacurilor masive cu drone rusești, folosind un complex sistem stratificat care implică drone de interceptare, mitraliere grele și mijloace de război electronic.

Șmîhal a mai declarat joi că Ucraina va oferi acces la unele dintre sistemele sale de urmărire a țintelor aeriene rusești, astfel încât Polonia să le poată vedea pe cele care se îndreaptă potențial spre teritoriul său.

Instruirea forțelor poloneze ar implica întregul „ecosistem” al modului de interceptare a vehiculelor aeriene fără pilot ale inamicului, de la identificarea locației acestora și bruierea lor electronică până la doborârea lor cu drone de interceptare, a precizat ministrul ucrainean.

Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că ucrainenii și polonezii se vor antrena împreună la un poligon de instruire din Lipa, în sudul Poloniei.