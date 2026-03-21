Ucraina pregătește o nouă revoluție tehnologică pentru forțele sale: „Înlocuim 30% din soldații de pe front chiar de anul acesta”

Ucraina anunță un nou plan strategic menit să protejeze viețile militarilor și să compenseze deficitul de personal: vrea să înlocuiască o treime din infanteria de pe front cu sisteme robotizate autonome. Potrivit unui anunț făcut de oficialii armatei ucrainene, tehnologia ar putea prelua în curând 30% din sarcinile directe ale militarilor de pe linia de contact.

Comandantul Corpului 3 de Armată, Andrii Biletskyi, a subliniat într-un interviu pentru TSN că anul 2026 reprezintă un punct de cotitură pentru infanteria ucraineană, potrivit Militarniy.com

„Putem ajunge să retragem chiar 80% din soldații de pe front”

Conform acestuia, integrarea masivă a roboților nu este doar o opțiune, ci o necesitate tactică ce va transforma radical modul în care se desfășoară războiul de uzură.

„Dacă urmăm calea inovației tehnologice, sunt convins că anul acesta putem retrage până la 30% din infanteriști de pe linia de contact, iar în viitorul apropiat, acest procent ar putea ajunge la 80%”, a declarat Biletskyi.

În acest nou ecosistem militar, infanteria umană nu va dispărea, ci va evolua într-o „forță de elită specializată”, intervenind doar în scenarii complexe pe care platformele automatizate nu le pot gestiona încă, spune militarul ucrainean.

Droid TW-7.62 și „Termit”: Roboții care capturează prizonieri și curăță tranșee

Ucraina folosește deja de ceva timp diferite platforme robotizate, drone terestre care sunt trimise în misiune în diferite zone fierbinți, în calea tirului inamicului sau zone puternic minate sau supravegheate de drone.

Printre cele mai remarcabile platforme se numără Droid TW-7.62, un sistem robotizat terestru care demonstrat recent capacitatea sa de a captura soldați inamici fără a expune niciun operator uman riscului direct.

Dronele terestre pot participa la misiuni de asalt, de căutare prin tranșee sau capturare de prizonieri, la misiuni logistice sau de evacuare, inclusiv sub focul artileriei.

Un astfel de robot este sistemul „Termit”, una dintre cele mai noi și promițătoare soluții de tehnologie militară ucraineană (MilTech), fiind conceput ca un „cal de povară” multifuncțional pentru prima linie a frontului, scrie publicația ucraineană.

În ceea ce privește armamentul, platforma Termit se bazează pe un modul de luptă telecomandat, echipat de regulă cu o mitralieră de calibru 7,62 mm sau 12,7 mm, asistată de sisteme optice avansate cu termoviziune.

Configurația permite robotului să execute trageri de precizie asupra infanteriei inamice sau a vehiculelor ușor blindate, beneficiind de un software de stabilizare care menține ținta fixă chiar și în timpul deplasării pe teren accidentat.