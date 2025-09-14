Ucraina revendică responsabilitatea pentru două acte de sabotaj asupra rețelei feroviare din Rusia

O sursă din serviciile de informații militare ucrainene (GUR) a anunțat că Ucraina este responsabilă pentru două operațiuni de sabotaj efectuate în acest weekend asupra rețelei feroviare din Rusia, acte ce s-au soldat, potrivit autorităților ruse, cu cel puțin trei morți, scrie France Presse.

Într-un mesaj transmis agenției franceze de presă, această sursă afirmă că GUR, în cooperare cu unități ale armatei ucrainene, au efectuat sâmbătă un atac în regiunea rusă Oriol, iar duminică dimineață încă unul în regiunea Leningrad (vestul Rusiei).

Anterior, AFP a relatat că două trenuri au deraiat duminică dimineața în zone diferite, în regiunea rusă Leningrad, ucigând un mecanic de locomotivă și perturbând traficul feroviar.

Aceste incidente au avut loc la câteva ore după ce o locomotivă a explodat pe o secțiune de cale ferată din regiunea vestică Oriol, sâmbătă seară, ucigând trei persoane.

Rețeaua feroviară rusă a fost afectată în repetate rânduri de deraieri, explozii și incendii pe care autoritățile le atribuie sabotajelor ucrainene.

Kievul nu își asumă în general responsabilitatea pentru aceste incidente, dar adesea le salută, argumentând că Rusia își folosește rețeaua feroviară pentru a transporta trupe, echipamente și combustibil către forțele sale care luptă în Ucraina.