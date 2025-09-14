VIDEO Val de incidente pe căile ferate ruse: Două trenuri au deraiat în zone diferite din Leningrad, explozie în Oriol

Două trenuri au deraiat duminică dimineața în zone diferite din regiunea Leningrad, ducând la moartea unui mecanic de tren și perturbând traficul feroviar, a anunțat guvernatorul regiunii.

Aceste incidente au avut loc la câteva ore după explozia de sâmbătă seara a unui dispozitiv pe o secțiune de cale ferată din regiunea vestică Oriol, care a provocat moartea a trei persoane.

„Operațiunile de salvare sunt în curs după deraierea unei locomotive în apropierea stației Semrino din districtul Gatchina, în regiunea Leningrad”, a declarat guvernatorul regiunii, Alexandre Drozdenko, pe Telegram.

In the Leningrad region of Russia trains are strangely derailing. In the Luzhsky district of St. Petersburg, a diesel locomotive derailed. Also in the Gatchinsky district, an electric locomotive derailed, killing the engineer and damaging the railroad tracks pic.twitter.com/XVdQ0NUfRw — raging545 (@raging545) September 14, 2025

„Conducătorul trenului a murit. El a rămas blocat în cabină și a decedat în ambulanță după ce a fost descarcerat”, a adăugat acesta.

Un tren de marfă care transporta 15 vagoane-cisternă goale a deraiat, de asemenea, pe o secțiune de cale ferată mai la sud, fără a face victime, spusese Drozdenko într-un mesaj anterior.

❗️A diesel locomotive carrying 15 tanks derailed in the 🇷🇺Luzhsky district in Leningrad Oblast, Russia. pic.twitter.com/OSKCDUp0ZR — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 14, 2025

„Anchetatorii studiază pista unui posibil sabotaj”, a adăugat el.

Rețeaua feroviară rusă a fost afectată în repetate rânduri de deraieri, explozii și incendii pe care autoritățile le atribuie sabotajelor ucrainene.

Kievul nu își asumă în general responsabilitatea pentru aceste incidente, dar adesea le salută, argumentând că Rusia își folosește rețeaua feroviară pentru a transporta trupe și echipamente către forțele sale care luptă în Ucraina.