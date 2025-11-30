Ucraina și Norvegia vor produce împreună drone începând din 2026: „Vom lansa rapid o linie de producție-pilot”

Ucraina şi Norvegia au convenit să producă împreună drone, începând din 2026, anunţă duminică, într-o postare pe X, ministrul ucrainean al Apărării Denîs Şmîhal, precizând că a semnat un document în acest sens cu omologul său norvegian Tore Sandvik, relatează AFP, conform News.ro.

„Următoarea etapă constă în lansarea rapidă a unei linii de producţie-pilot, în 2026, acţionând totodată simultan la creşterea şi mai puternică a capacităţilor”, scrie fostul premier ucrainean.

🇺🇦🇳🇴 Ukraine and Norway will jointly produce Ukrainian drones. I signed the corresponding document with Norway’s Minister of Defence @toreosa.



The next step is to quickly launch a pilot production line in 2026 while simultaneously working to further expand capacity.



Ukraine… pic.twitter.com/qTjaOily38 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 30, 2025

„Ucraina îşi va împărtăşi experienţa şi inovaţiile cu Norvegia. În schimb vom beneficia de o bază solidă de producţie şi de o cooperare în domeniul cercetării şi dezvoltării cu instituţii norvegiene de prim–plan”, a declarat el.

El a salutat „cooperarea pe care o dezvoltăm cu partenerii noştri”, „o cooperare care consolidează capacităţile de apărare ale tuturor ţărilor din lumea liberă. Mulţumesc Norvegiei pentru susţinerea sa”.