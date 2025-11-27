Ucraina va avea nevoie de o armată puternică după orice acord de pace convenit cu Rusia, spune cancelarul Germaniei. „Este cea mai importantă garanție de securitate”

Ucraina va avea nevoie de forțe armate puternice și de garanții de securitate solide după orice acord de pace convenit cu Rusia și nu ar trebui să fie nevoită să predea teritorii, a afirmat joi cancelarul german Friedrich Merz, potrivit agenței Reuters.

Subliniind că atât interesele ucrainene, cât și cele europene sunt în joc, cancelarul Friedrich Merz a spus că garanțiile fac obiectul discuțiilor cu Statele Unite și Ucraina, relatează Agerpres.

„Ucraina are nevoie de forțe armate puternice și, dacă se ajunge la un acord de pace, Ucraina va continua să aibă nevoie de forțe armate puternice și garanții de securitate credibile de la partenerii săi. Cea mai importantă garanție este o armată ucraineană bine echipată”, a spus șeful guvernului german într-o conferință de presă susținută alături de omologul său eston.

„Iată de ce discutăm și despre mărimea armatei ucrainene ca țintă viitoare”, a continuat liderul conservator german, care a adăugat că este prematur de discutat despre orice desfășurare de trupe internaționale.

Țările europene au insistat că limita superioară trebuie să fie 800.000 de militari, mai degrabă decât 600.000.

Potrivit lui Friedrich Merz, Ucraina nu ar trebui să fie forțată să accepte concesii teritoriale și linia frontului trebuie să fie punctul de plecare pentru orice negocieri.

Dezvăluit săptămâna trecută, planul american prevedea în forma sa inițială ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas (formată din provinciile Donețk și Lugansk) și să-și reducă forțele armate. În plus, Ucrainei i s-ar fi cerut să renunțe la obiectivul aderării la NATO și să-și limiteze mărimea armatei sale la 600.000 de militari.

În schimb, Rusia ar fi urmat să restituie Kievului părți din teritoriile ocupate în provinciile Zaporojie și Herson și ar accepta ca Ucraina să primească garanții de securitate de la SUA și să adere la Uniunea Europeană, în timp ce teritoriile din Donbas cedate Rusiei ar deveni zone demilitarizate.

Planul american a fost modificat considerabil după negocieri de urgență între SUA și Ucraina, cu participarea țărilor europene.

Emisarul american Steve Witkoff este așteptat săptămâna viitoare la Moscova pentru a evoca acest plan american cu oficialități ruse.