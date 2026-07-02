Ucraina va riposta la atacul masiv rusesc asupra Kievului, spune Volodimir Zelenski
Ucraina va riposta „cu siguranță” la atacul masiv rusesc asupra Kievului din noaptea de miercuri spre joi, soldat cu cel puțin 21 de morți și 85 de răniți, a declarat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a mers la locul bombardamentelor, relatează AFP, conform Agerpres.
„Rusia lovește în ținte civile doar pentru a constrânge Ucraina să renunțe la statul său, pentru a crea o falie între societatea civilă și armată. Pe asta a mizat de la începutul războiului, dar asta nu se va întâmpla”, a afirmat Zelenski, adăugând că Ucraina va riposta „cu siguranță” la aceste lovituri.
Un depozit al Crucii Roșii care conținea ajutor umanitar a fost „distrus” în timpul loviturilor masive rusești de noaptea trecută asupra Kievului, a anunțat organizația, regretând „o lovitură grea” pentru activitățile sale.
Astfel, „s-au pierdut 320.000 de materiale și echipamente umanitare”, a declarat organizația neguvernamentală pe Facebook.
Bilanțul persoanelor ucise și rănite a continua să crească pe parcursul zilei de joi, iar autoritățile municipale din Kiev au declarat că sub dărâmături s-ar putea afla încă cel puțin nouă persoane, potrivit agenției de presă Unian.
De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia va continua să-și intensifice presiunea asupra Ucrainei pentru a-și „atinge obiectivele” în cadrul „operațiunii militare speciale”, așa cum numește oficial Moscova războiul în Ucraina, potrivit media de stat ruse.
Potrivit lui Peskov, șeful Statului Major General rus,Valeri Gherasimov, i-a raportat președintelui rus Vladimir Putin rezultatele atacului masiv asupra Ucrainei.
Rusia a lansat 74 de rachete de diferite tipuri și aproape 500 de drone asupra mai multor regiuni ale Ucrainei și în special asupra Kievului. Unitățile de apărare antiaeriană au distrus o bună parte din dronele și rachetele lansate, dar unele dintre acestea și-au atins țintele, conform media ucrainene.