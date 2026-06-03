Ucraina va trimite experți antidronă în România și în țările baltice, anunță Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri, la o conferință de presă comună la Kiev cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, că Ucraina va trimite grupuri de experți în apărare aeriană antidrone în România și în statele baltice pentru a le ajuta să își protejeze teritoriul în fața incursiunilor dronelor folosite în războiul ruso-ucrainean, relatează agenția EFE, conform Agerpres.

„Se pregătesc și au fost stabilite date pentru ca experții noștri să meargă acolo și să își împărtășească experiența, cum am făcut deja în Orientul Mijlociu”, a spus Zelenski, referindu-se la militarii pe care Ucraina i-a trimis în Arabia Saudită și în alte țări din Golf pentru a le ajuta să doboare dronele iraniene.

O dronă rusească de tipul Geran-2, care intrase în spațiul aerian ucrainean, s-a prăbușit pe 29 mai pe un bloc din Galați, dar în ultimele săptămâni de asemenea drone lansate de Ucraina împotriva nordului Rusiei s-au prăbușit în Finlanda și în statele baltice.

Guvernul de la Kiev a susținut că Rusia ar fi redirecționat intenționat cu sistemele sale de război electronic unele dintre aceste drone ucrainene.

La conferința de presă comună, Mark Rutte, secretarul general al NATO, a afirmat că Rusia poartă responsabilitatea pentru incidentele cu drone din țările de pe flancul estic al NATO.

„Să nu uităm de unde a pornit totul, de la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, care a început în martie 2014 și a continuat cu un atac la scară largă, la sfârșitul lunii februarie 2022. Așadar, când se întâmplă ceva de genul acesta, Rusia este cea care se află în spate. Toți cei din NATO sunt conștienți de acest lucru și știm că Ucraina va face totul pentru a minimiza consecințele”, a spus șeful NATO miercuri.