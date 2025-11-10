Ucraineanul suspectat că a coordonat sabotajul conductelor Nord Stream a intrat în greva foamei. Avocatul său acuză autoritățile italiene că îi încalcă drepturile fundamentale

Ucraineanul suspectat că a coordonat sabotajul conductelor de gaz Nord Stream, în 2022, a intrat în greva foamei, acuzând autoritățile italiene că îi încalcă drepturile fundamentale prin ignorarea stării sale precare de sănătate, a declarat luni avocatul său, conform Reuters.

Din cauza birocrației și a regulilor din închisoare, suspectul, identificat doar ca Serhii K., conform legislației germane privind protecția datelor, nu primește hrană adecvată situației sale medicale, a explicat avocatul Nicola Canestrini pentru Reuters, precizând că acesta a pierdut mult în greutate.

Serhii K. a fost arestat în Italia în luna august, în baza unui mandat european de arestare emis de Germania în legătură cu exploziile care au întrerupt transportul de gaze rusești către Europa. Avocatul Nicola Canestrini a declarat în septembrie că clientul său neagă orice implicare în atacuri.

Luna trecută, o curte de apel din Bologna a dispus transferul suspectului în Germania. Fost ofițer ucrainean, acesta se află în prezent într-o închisoare de maximă siguranță din Italia, în așteptarea unei noi audieri la Curtea de Casație – instanța supremă –, care ar urma să aibă loc în aproximativ o lună.

„Serhii K. refuză hrana de 10 zile din cauza stării sale de sănătate și a pierdut deja nouă kilograme”, a spus Canestrini, adăugând că situația ridică „îngrijorări serioase privind respectarea dreptului umanitar internațional”.

Canestrini a declarat că clientul său suferă de pancreatită și de boală celiacă, o afecțiune autoimună declanșată de anumite alimente, și că, pe lângă acestea, este vegan.

„Mai mult, nu fumează și a fost obligat să împartă celula, timp de două luni și jumătate, cu alți deținuți care fumează 24 de ore din 24”, a adăugat avocatul.

Direcția Administrației Penitenciarelor și Ministerul Justiției din Italia nu au răspuns deocamdată solicitării de comentarii.

Dmytro Lubineț, comisarul pentru drepturile omului al Parlamentului ucrainean, a declarat duminică faptul că a cerut autorităților italiene să respecte dreptul suspectului la o alimentație adecvată și la condiții sănătoase de detenție.

Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru exploziile din 2022, descrise atât de Moscova, cât și de Occident ca un act de sabotaj. Ucraina a negat orice implicare.