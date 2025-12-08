Ucraineni arestați la Varșovia după ce au fost prinși cu echipamente ce puteau pune în pericol date „de o importanță deosebită pentru apărarea națională”

Trei bărbați ucraineni au fost arestați preventiv și puși sub acuzare la Varșovia, după ce au fost găsite în mașina lor echipamente de hacking și alte dispozitive, potrivit anunțului făcut luni de poliția poloneză, citată de Reuters.

Cei trei au fost acuzați că dețin dispozitive și programe adaptate pentru „comiterea de infracțiuni, inclusiv pentru deteriorarea datelor informatice de o importanță deosebită pentru apărarea națională”, a precizat poliția.

În comunicat nu sunt oferite detalii cu privire la motivele suspecților, dar este menționat că poliția „ia în considerare diverse scenarii”.

Cei trei ucraineni „au pretins că sunt specialiști IT” și călătoresc prin Europa

Ofițerii i-au oprit pe cei trei bărbați ucraineni în zona centrală a Varșoviei, iar în mașina cu care călătoreau a fost depistate echipamente de hacking specializate, un detector de dispozitive spion, hard disk-uri și antene care pot fi folosite pentru a interfera cu sistemele IT, a anunțat poliția poloneză într-un comunicat.

Bărbații, cu vârste de 39, 42 și 43 de ani, le-au spus că se află într-o călătorie prin Europa și intenționează să meargă în Lituania.

„Cetățenii ucraineni nu au putut determina scopul obiectelor confiscate de ofițeri”, a declarat poliția poloneză. „Aceștia au pretins că sunt specialiști IT, iar când li s-au adresat întrebări mai specifice, au uitat engleza și s-au prefăcut că nu înțeleg ce se spune”, a declarat poliția.

Cei trei sunt acuzați inclusiv de fraudă și fraudă informată.

O instanță i-a plasat în arest preventiv pe o perioadă de trei luni.

Polonia acuză o campanie hibridă a Moscovei

Autoritățile din Polonia au fost în alertă din cauza a ceea ce au descris drept o campanie de sabotaj și atacuri cibernetice susținută de Moscova, care a presupus inclusiv o explozie pe calea ferată în noiembrie, pe care au atribuit-o ucrainenilor care colaborează cu serviciile secrete rusești.

„Din păcate, cele mai grave temeri s-au confirmat. Pe ruta Varșovia-Lublin (satul Mika) a avut loc un act de sabotaj. Explozia unui dispozitiv a distrus calea ferată. Serviciile de urgență și parchetul lucrează la fața locului. Pe aceeași rută, mai aproape de Lublin, au fost identificate și alte pagube”, declara premierul Donald Tusk în 17 noiembrie, după explozia care avusese loc pe calea ferată care face legătura între capitala Varșovia și regiunea estică de la granița cu Ucraina.

Rusia respinge astfel de acuzații drept „rusofobie”.