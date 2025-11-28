Ucraineni și belaruși acuzați în Polonia că lucrează pentru un serviciu secret străin. Modul de operare seamănă cu al Moscovei, spune contraspionajul polonez

Procurorii polonezi au anunțat vineri că i-au inculpat pe doi ucraineni și trei belaruși suspectați că lucrează pentru un serviciu de informații străin, transmite AFP.

Parchetul național al Poloniei nu a menționat ce țară este implicată, însă, în contextul războiului lansat de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022, Varșovia a acuzat constant Moscova de tentative de sabotaj și de desfășurarea unui „război hibrid”.

O minoră printre suspecți

Cei cinci suspecți au fost reținuți în 25-26 noiembrie la Varșovia și Bialystok, oraș din estul Poloniei, a precizat Agenția poloneză pentru securitate internă (ABW). Potrivit contraspionajului polonez, printre ei se numără și o fată minoră, ucraineană.

„Indivizii identificați au fost recrutați de un moderator care opera pe aplicația de mesagerie Telegram și au comis acte de sabotaj prin implicarea în acte îndreptate împotriva Republicii Polone, inclusiv documentare fotografică de obiective, obținere de informații despre infrastructură critică, sisteme și obiective cruciale pentru securitatea Republicii Polone și a cetățenilor săi, afișarea de postere și realizarea de graffiti”, a spus ABW.

Mod de lucru similar cu al serviciilor ruse

Purtătorul de cuvânt al procuraturii, Przemysław Nowak, a precizat că „suspecții au fost plătiți în criptomonede pentru sarcinile îndeplinite”.

„Comportamentele descrise sunt în concordanță cu bine cunoscutul modus operandi stabilit al serviciilor secrete ruse”, a adăugat ABW.

În Polonia, de la începutul războiului din Ucraina, au fost reținute 55 de persoane suspectate că acționau pentru Moscova, potrivit serviciului de informații polonez.

Două incidente care au avut loc pe rețeaua feroviară poloneză în noiembrie au fost descrise de prim-ministrul Donald Tusk drept „terorism de stat” organizat de Kremlin.

În unul dintre ele, un obstacol din oțel a fost plasat pe o șină, cu intenția „de a deraia un tren”, potrivit premierului polonez. Al doilea a implicat detonarea unui dispozitiv exploziv pe o linie de cale ferată utilizată pentru livrarea de ajutoare către Ucraina.

În urma incidentelor, Varșovia a închis ultimul consulat rus de pe teritoriul său. Moscova a răspuns cu o măsură similară.