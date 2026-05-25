UDMR cere demisia propriului ministru, după o înregistrare apărută în spațiul public / Reacția oficialului

„UDMR se delimitează atât de limbajul vulgar, cât și de conținutul unor astfel de afirmații”, a declarat purtătorul de cuvânt al Uniunii, Csoma Botond, referindu-se la o înregistrare audio care îi este atribuită ministrului UDMR al Culturii, Demeter András István, căruia i-a cerut demisia.

Publicația 2mnews.ro a publicat luni o înregistrare audio cu ceea ce a descris drept o conversație purtată de Demeter Andras Istvan în noiembrie 2025, într-un birou din Ministerul Culturii, în care acesta le explică unor angajați din subordine, folosind limbaj licențios, reacția pe care a avut-o în 2012 când a fost audiat de Parchetul General într-un dosar de corupție în care era investigată o posibilă fraudă la Radio România în urma achiziției postului Radio Chișinău din Republica Moldova.

„Demisia ministrului este gestul firesc și responsabil”

Csoma Botond a reacționat, pe Facebook, spunând că „UDMR se delimitează atât de limbajul vulgar, cât și de conținutul unor astfel de afirmații, incompatibile cu responsabilitatea unei funcții publice și de natură să afecteze încrederea în instituțiile statului și în valorile serviciului public”.

„Considerăm că, într-un astfel de context, demisia ministrului este gestul firesc și responsabil. Declarațiile de acest tip nu afectează doar imaginea unei persoane, ci proiectează efecte nedrepte și de durată asupra comunității maghiare și asupra reprezentării sale politice. Tocmai de aceea, este important ca responsabilitatea publică să fie asumată cu luciditate și decență”, a adăugat purtătorul de cuvânt al UDMR.

El a făcut apel la tratarea situației „cu echilibru și responsabilitate, fără instrumentalizare politică și fără transformarea unei controverse individuale într-un discurs care stigmatizează o întreagă comunitate etnică”.

„Critica unor declarații sau comportamente nu poate justifica generalizările și etichetările colective”, a conchis Csoma Botond.

Reacția lui Demeter Andras Istvan: „Nu îmi amintesc să fi spus acele cuvinte”

Ministrul Culturii susține că nu își amintește să fi făcut afirmațiile din înregistrarea care îi este atribuită, precum și că acestea „sunt contrazise” de acțiunile sale publice.

„Acum mă trezesc și eu, și Guvernul din care fac parte, și formațiunea politică, dar și comunitatea căreia îi aparțin, cu o situație care este surprinzătoare. Mi s-au atribuit niște afirmații pe care nu îmi amintesc să le fi făcut. Mi s-au atribuit niște afirmații de o gravitate, care sunt contrazise de actele și faptele mele, realizările mele de pe scena publică, din 1993 încoace”, a declarat Demeter Andras Istvan, într-un mesaj video publicat pe Facebook.

El susține că i „se atribuie o conduită” care nu îl „caracterizează”.

„Nu îmi amintesc să fi avut loc o astfel de afirmație din partea mea. Nu îmi amintesc să fi spus acele cuvinte. Nu cred că eu sunt acea persoană care spune că nu îl interesează interesul național. Nu cred că eu sunt acea persoană care afirmă că interesul Rusiei este deasupra intereselor Moldovei sau ale României, când eu, în perioada 2010, 2011 și 2012, când am fost președintele Radioului, am făcut tot ce mi-a stat în putință să repar acea teroare pe care rușii au făcut-o atunci când au împușcat toți jurnaliștii români de la Radio România din Chișinău, din perioada aceea”, a mai declarat ministrul.