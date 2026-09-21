UDMR, mesaj tranșant pentru Siegfried Mureşan dacă nu strânge voturile necesare în Parlament

Dacă premierul desemnat Siegfried Mureşan nu va reuși să convingă numărul necesar de parlamentari pentru a obține un vot de învestitură în Parlament, atunci ar trebui să își depună mandatul înaintea unui eventual eșec în plen, este sugestia celor de la UDMR.

Însă, dacă Siegfried Mureşan „consideră că trebuie să meargă până la capăt”, atunci UDMR va decide singură ce va face, dacă îl va susține sau nu, a spus luni liderul Uniunii maghiare, Kelemen Hunor.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat luni la Parlament că, în acest moment, după decizia conducerii PSD de a nu susține Guvernul Mureșan, nu există în mod evident o majoritate, iar discuțiile continuă.

„Am avut câteva discuții colegii mei după desemnare, am avut discuții și cu domnul Siegfried Mureşan, continuăm. Vom avea o ședință probabil mâine după-masă și noi. În acest moment, ceea ce a rămas din vechea coaliție, după decizia PSD, nu are o majoritate. Vom continua discuțiile în primul rând cu PNL și cu USR. Să vedem ce răspunsuri dă dl Mureșan despre economie, să vedem care ar fi programul cu care dl Mureșan dorește să vină în Parlament”, a spus liderul UDMR.

„Mie nu îmi place să vin în Parlament doar ca să pierd”

„Sigur, dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, atunci trebuie să luam o decizie. În primul rând noi (UDMR). Dacă continuăm discuțiile și venim să ne prăbușim într-o gălăgie infernală în Parlament, cu 160-170 de voturi, sau spunem că e mai bine într-o astfel de situație să nu prelungim conflictul, criza, să nu adâncim prăpastia și sugerăm – atât putem să facem – să depună mandatul dl Siegfried Mureşan. Dacă dl Mureșan consideră că trebuie să meargă până la capăt, adică până la vot în Parlament, atunci și noi trebuie să luăm o decizie ce vom face”, a subliniat Kelemen Hunor.

El a insistat că ar prefera „să nu adâncim criza, să nu prelungim timpul, să nu adâncim prăpastia”.

„Dar nu depinde de mine. Rațional vreau să vedem ce e de făcut. Mie nu îmi place să vin în Parlament doar ca să pierd, doar ca să avem mai puține voturi decât necesită învestirea guvernului”, a subliniat el.

„Cam aici suntem în acest moment cu discuțiile, nu am deschis nicio altă discuție, și vom avea întâlniri în seara asta, mâine, să vedem în primul rând programul (de guvernare), să vedem care sunt acele puncte cardinale cu care se poate veni în fața comisiilor reunite și apoi în fața Parlamentului”, a adăugat liderul UDMR.

Întrebat dacă există vreo șansă reală ca acest guvern să ajungă la vot și să treacă, Kelemen spune că „doar dacă reușim, împreună cu dl Mureșan, să îi convingem pe colegii din PSD să dea un vot”.

„Nu ai de unde altundeva să scoți. Ponta a zis nu, SOS a zis nu, AUR a zis nu, PSD a zis nu, punct”.

El consideră totodată că nu se poate negocia cu parlamentarii PSD „la bucată”.

Întrebat care sunt riscurile dacă „se merge până la capăt”, Kelemen a răspuns: „Pierdere de timp. Chiar când e (agenția de rating financiar) Standard & Poor’s în România, iar pe 2 octombrie este așteptat și raportul S&P. Vom arăta lumii că noi mergem din scandal în scandal. De aceea, nu cred că trebuie prelungită perioada de criză dacă nu ai șansa de a forma o majoritate. Fiindcă o să fie scandal în Parlament – la audieri, în plen – vom arăta lumii cam ce este mai rău în noi”.

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Eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, a fost însărcinat joi de președintele Nicușor Dan să formeze Guvernul, iar vineri seară a spus că intenționează să ceară și susținerea PSD pentru învestire.

Luni, Biroul Permanent Național al PSD a decis să nu susțină Guvernul Mureșan, iar la finalul săptămânii urmează ca președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, să consulte și restul partidului cu privire la decizia finală.

Biroul Permanent Național al PSD este constituit din președintele PSD, doi prim-vicepreședinți, opt vicepreședinți pe domenii de activitate, opt vicepreședinți pe regiuni de dezvoltare, secretarul general și președintele Consiliului Național, conform descrierii de pe site-ul partidului.