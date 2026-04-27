UDMR respinge moțiunea PSD-AUR și avertizează: Dacă guvernul pică, Bolojan nu mai poate fi desemnat premier

„Nu ne retragem miniștrii și nu vom vota o moțiune de cenzură, indiferent cine o depune”, a declarat liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, după anunțul PSD și AUR privind demiterea Guvernului Bolojan.

„Dacă vedem că și AUR a intrat în joc, cu siguranță nu vom vota o asemenea moțiune de cenzură. În politică never say never (n.r. niciodată să nu spui niciodată), dar va fi o situație extrem de dificilă. Eu nu cred că se va ajunge la o guvernare PSD-AUR. Sigur, nu pot exclude 100%, dar nu cred. Mai există și varianta să nu treacă moțiunea”, a declarat Botond.

El a adăugat că „va fi foarte greu să avem o majoritate în Parlament, dacă PNL nu va negocia cu PSD după moțiunea de cenzură”.

Pe lângă refuzul de a susține moțiunea, liderul deputaților UDMR a atras atenția asupra unui risc major: „Știți că CCR are o decizie: Bolojan nu va mai putea fi desemnat, dacă cumva acest guvern pică în Parlament. Sincer, dacă PNL nu mai vrea să negocieze cu Partidul Social Democrat, nu știu ce se va întâmpla”.

Precedentul juridic invocat de liderul UDMR este Decizia CCR nr. 85/2020, pronunțată după ce Klaus Iohannis l-a desemnat din nou pe Ludovic Orban premier, la scurt timp după ce Guvernul Orban fusese demis în Parlament prin moțiune de cenzură.

Curtea Constituțională a stabilit atunci că desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru trebuie să urmărească formarea unei majorități parlamentare, nu ignorarea efectelor moțiunii de cenzură. În motivare, CCR a arătat că desemnarea aceleiași persoane demisă de Parlament poate „anihila rolul constituțional al Parlamentului” și poate încălca principiul cooperării loiale între instituțiile statului.

Totodată, Csoma Botond a subliniat necesitatea comunicării între forțele politice pentru a evita un blocaj total: „Eu cred că într-o democrație parlamentară trebuie să discutăm cu partidele politice. Nu poți să spui că nu discuți. Dar nu știu cum s-ar putea forma o nouă majoritate dacă PNL a declarat că nu mai dorește să colaboreze cu PSD”, a adăugat el.

Csoma Botond a reiterat rolul de mediator al Uniunii, punctând faptul că „gâlceava” din actuala coaliție este un avantaj direct pentru AUR.