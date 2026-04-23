UE a aprobat oficial împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și noile sancțiuni împotriva Rusiei

Decizia a fost luată joi, după ce Ungaria a renunțat la veto-ul care împiedica acordul, scrie Reuters. Ambasadorii statelor membre aprobaseră deja acest pas printr-un vot exprimat miercuri.

Uniunea Europeană a aprobat joi în mod oficial împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, precum și un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a anunțat președinția cipriotă a blocului pe platforma X.

„Strategia UE de a ajunge la o pace justă și durabilă în Ucraina se bazează pe doi piloni: consolidarea Ucrainei și intensificarea presiunii asupra Rusiei. Astăzi am înregistrat progrese în ambele direcții”, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o postare separată pe X.

Ambasadorii UE aprobaseră deja împrumutul și pachetul de sancțiuni miercuri, după ce Ungaria și-a ridicat veto-ul, deschizând calea pentru aprobarea oficială.

Guvernul lui Viktor Orban a blocat împrumutul, acuzând Ucraina că sabotează tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba, despre care Kievul a spus că a fost avariată de atacurile rusești.

Conducta a fost între timp reparată, iar compania maghiară MOL a anunțat joi că livrările de petrol au fost reluate.

Ce presupune împrumutul

UE va acorda împrumuturi fără dobândă Ucrainei pentru perioada 2026-2027, pe baza banilor împrumutați de UE de pe piețele de capital.

Ungaria, Slovacia și Republica Cehă, ale căror guverne sunt considerate mai apropiate de Moscova, au obținut derogări, ceea ce înseamnă că nu vor participa la împrumutul comun.

Nu se preconizează ca Ucraina să ramburseze banii din fonduri proprii, capitalul urmând a fi rambursat abia după ce Rusia va plăti despăgubirile de război, odată ce conflictul se va încheia.

Rusia are active ale băncii centrale înghețate în UE, în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro, care ar putea fi utilizate pentru rambursare.

Suma de 90 de miliarde de euro va acoperi două treimi din nevoile Ucrainei pentru următorii doi ani, estimate la 135 de miliarde de euro în total.

Din această sumă, Ucraina va primi 45 de miliarde de euro în 2026 și alte 45 de miliarde în 2027.

În fiecare an, 28 de miliarde de euro vor fi destinate cheltuielilor militare, iar 17 miliarde de euro vor fi destinate nevoilor bugetare generale.

Oficialii de la Bruxelles se așteaptă ca alți aliați să furnizeze restul finanțării, care a fost deja promisă pentru 2026.

Noi sancțiuni

Noul pachet de sancțiuni consolidează eforturile Europei de a bloca veniturile Rusiei din energie și aprovizionarea cu echipament militar.

În ceea ce privește sectorul energetic, UE introduce o interdicție totală asupra serviciilor maritime pentru țițeiul rusesc.

Asta, a precizat Comisia Europeană, va reduce și mai mult veniturile energetice ale Rusiei și va îngreuna găsirea de cumpărători pentru petrolul său.

Având în vedere că transportul maritim este o activitate globală, UE propune ca această interdicție totală să fie pusă în aplicare în coordonare cu partenerii care împărtășesc aceeași viziune, în urma unei decizii a G7.

Noile măsuri ale UE pun de asemenea sub sancțiuni alte 43 de petroliere din flota fantomă a Rusiei.

Pentru prima dată, UE ar urma să utilizeze instrumentul anti-eludare împotriva unei țări terțe – Kârgâzstanul, să interzică tranzacțiile cu un port petrolier dintr-o țară terță (Karimun, Indonezia) și să introducă clauze care să protejeze proprietatea intelectuală și companiile din UE împotriva acțiunilor în justiție intentate de Rusia în țări terțe.

Cel de-al 20-lea pachet vizează, de asemenea, complexul industrial militar al Rusiei, în special capacitățile sale de producție de drone.

În plus, sunt extinse sancțiunile asupra instituțiilor bancare din Rusia, iar 120 de persoane și entități au fost adăugate pe lista sancțiunilor, care include interdicția de a călători, interdicția totală de a efectua tranzacții și înghețarea activelor.