UE a decis să impună sancțiuni contra celei mai bogate femei din Rusia

Uniunea Europeană a anunțat luni că a decis să impună sancțiuni celei mai bogate femei din Rusia, Tatiana Kim, fondatoarea Wildberries, principalul site de comerț electronic din Rusia, transmite AFP.

Țările UE au decis să impună sancțiuni împotriva a 12 persoane, printre care se numără și Kim, și a 101 entități, din cauza rolului pe care l-au jucat în finanțarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, au precizat cele 27 de state membre într-un comunicat.

Aproximativ 50 de bănci și instituții financiare ruse au fost, de asemenea, vizate pentru a „bloca canalele financiare care gestionează veniturile statului” rus, potrivit acestui comunicat.

Pe lângă Wildberries, au fost impuse sancțiuni și împotriva Ozon, cealaltă mare companie de comerț electronic din Rusia.

Ucraina a lovit de mai multe ori depozitele acestor două firme, acuzându-le că distribuie componente utile armatei ruse. Wildberries și Ozon sunt adesea comparate cu Amazon pentru dominația lor asupra sectorului din Rusia.

Cele 27 de țări ale UE au vizat, de asemenea, flota fantomă a Rusiei, care o ajută să ocolească sancțiunile occidentale asupra exporturilor sale de petrol, sancționând diverse companii din Emiratele Arabe Unite, China, Seychelles și Oman. Toate sunt acuzate că achiziționează ilegal produse petroliere de origine rusă.

Printre noii „sancționați” se numără și oameni de afaceri care dețin sau administrează nave din flota fantomă.

Sancțiunile prevăd înghețarea activelor în UE, interdicția de a călători în UE și interdicția de a finanța aceste persoane sau entități în orice mod.

Peste 4.600 de persoane și entități au fost deja sancționate de Uniunea Europeană.

Cele 27 de state membre pregătesc, de asemenea, un al 22-lea „pachet” de sancțiuni, care include măsuri economice sau financiare mai ample decât simpla includere a persoanelor sau entităților pe lista neagră a UE.