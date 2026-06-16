UE a deschis oficial primul capitol de negociere pentru aderarea Moldovei. Oana Țoiu: „Certitudinea unui viitor european”

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, anunță că, luni, la Conferinţa interguvernamentală la nivel ministerial de la Luxemburg, a fost deschis oficial primul capitol de negociere – elemente fundamentale pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, informează News.ro.

„Moldova în UE. Fraţii şi surorile noastre de peste Prut au astăzi certitudinea unui viitor european ireversibil. Suntem împreună la Luxemburg la Conferinţa interguvernamentală la nivel ministerial unde astăzi deschidem oficial primul capitol de negociere – elemente fundamentale, pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Este viitorul pe care l-au sperat, pe care l-au protejat în faţa ameninţărilor, viitorul pentru care au muncit şi pe care îl merită. Viitorul lângă care România a fost, este şi va fi un partener de nădejde. Este un moment istoric şi mă bucur să fiu astăzi, aici, alături de echipele de diplomaţi moldoveni, români şi ai ţărilor membre, fiecare cu bucuria de a fi putut contribui în dreptul său ca ziua de astăzi să fie realitate”, a arătat Oana Ţoiu, luni, într-o postare pe Facebook.

Ea a subliniat că acest moment reprezintă recunoaşterea muncii şi a reformelor asumate la Chişinău, „un proces bazat pe merit, în care progresele Republicii Moldova vorbesc de la sine”.

„Integrarea europeană şi accelerarea reformelor rămân cea mai solidă garanţie pentru securitatea şi dezvoltarea Republicii Moldova. România a fost şi rămâne alături de Republica Moldova pe tot acest drum, inclusiv prin transferul lecţiilor învăţate în propriul nostru proces de aderare, prin relaţiile economice solide, conectarea sistemelor de educaţie, proiecte strategice de infrastructură, colaborarea societăţii civile, diplomaţie parlamentară şi, mai ales, ţesutul puternic al prieteniei dintre oameni. Vrem ca ritmul să continue: toate celelalte clustere de negociere trebuie deschise cât mai curând. Summitul UE-Republica Moldova din 22 iunie va da un nou impuls acestui parcurs. Viitorul Republicii Moldova este, fără îndoială, în Uniunea Europeană”, a adăugat ea.

Ţoiu a amintit că Republica Moldova a depus cererea de aderare la UE în martie 2022 şi a primit statutul de ţară candidată în iunie 2022.

În decembrie 2023, Consiliul European a decis deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova şi Ucraina, iar în iunie 2024 a fost aprobat formal Cadrul de negociere, având loc prima Conferinţă Interguvernamentală la nivel politic.

Prin Pachetul Extindere, publicat de Comisia Europeană în octombrie 2025, a fost reconfirmată pregătirea Republicii Moldova pentru avansarea procesului de aderare.

„Parteneriatul dintre administraţiile prezidenţiale şi guvernele noastre este un pilon puternic care au susţinut aderarea Moldovei ca prioritate cheie”, a conchis Oana Ţoiu.