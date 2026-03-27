UE a stabilit amenzi uriașe pentru importurile din China care nu respectă normele de siguranță. Două treimi dintre ele sunt în această situație

Uniunea Europeană a convenit joi asupra unei reforme a sistemului său vamal, care include măsuri stricte împotriva platformelor de comerț electronic, în special a celor chinezești, care riscă amenzi dacă comercializează produse ilegale sau nesigure pe teritoriul UE, transmite Reuters.

Blocul format din 27 de state urmărește să coordoneze colectarea taxelor vamale și controalele de siguranță, în contextul în care se confruntă cu dificultăți în gestionarea volumului mare de colete de comerț electronic cu valoare redusă care intră pe teritoriul UE, numărul total al acestora urmând să ajungă la 5,8 miliarde în 2025.

Reprezentanții Parlamentului European și ai guvernelor UE au ajuns la un acord provizoriu târziu, după negocieri care s-au prelungit până joi noapte, pentru a clarifica detaliile finale.

Amenzi uriașe, de până la 6% din vânzări

În cadrul noului sistem, platformele online care vând în blocul comunitar vor fi tratate ca importatori și vor fi responsabile pentru plata taxelor vamale și siguranța produselor.

Companiile care încalcă în mod repetat regulile UE ar putea fi supuse unor amenzi cuprinse între 1 și 6% din vânzările totale realizate în UE în ultimele 12 luni.

UE nu aplică taxe vamale pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro, ceea ce a alimentat creșterea rapidă a platformelor de cumpărături online precum Shein, Temu și AliExpress, care trimit consumatorilor colete direct din China.

Blocul își propune să elimine scutirea de taxe vamale și intenționează să impună o taxă de 3 euro începând din iulie, ca măsură provizorie. Comisia Europeană va stabili, de asemenea, o taxă suplimentară de manipulare care va fi aplicată începând cu 1 noiembrie.

Aproape două treimi din importuri nu respectă normele

Preocupările blocului cu privire la siguranța produselor au fost evidențiate de un studiu publicat de Comisia Europeană în această lună.

Acesta a constatat că 60% până la 65% din produsele importate, de la cosmetice și suplimente alimentare până la echipamente de protecție personală, precum căștile de bicicletă, nu respectau normele de siguranță ale UE.

„Una dintre principalele preocupări … o reprezintă încălcările sistematice ale legislației UE și volumul mare de colete mici neconforme provenite de la platforme online din afara UE, inclusiv din China”, se arată în declarația UE.

Miercuri, orașul francez Lille a fost ales ca sediu al viitoarei Autorități Vamale a UE (EUCA), ai cărei 250 de angajați vor supraveghea un nou centru de date al UE care va oferi o imagine mai centralizată și digitală a mărfurilor care intră.

Centrul de date este programat să se deschidă pentru expedierile de comerț electronic în 2028 și să acopere toate mărfurile importate până la 1 martie 2034.

UE trimite o delegație în China

Săptămâna viitoare, UE va trimite o delegație formată din nouă membri la Beijing și Shanghai pentru a aborda provocările din sectorul digital și al comerțului electronic, precum și pentru a promova concurența loială între China și blocul comunitar, potrivit unui comunicat al Delegației UE în China.

Timp de trei zile, legislatorii europeni se vor întâlni cu legislatori chinezi și autorități de reglementare a pieței, precum și cu reprezentanți ai Shein, Alibaba și Temu.

În cadrul a ceea ce ar fi prima vizită a Parlamentului European în ultimii opt ani, se preconizează că discuțiile se vor concentra pe reglementarea digitală, protecția consumatorilor și respectarea normelor de siguranță a produselor.