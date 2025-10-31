UE abandonează „chat control”, cea mai controversată măsură din legea sa împotriva pornografiei infantile

Uniunea Europeană va renunţa la cea mai criticată măsură dintr-un proiect de reglementare împotriva pedofiliei online, și anume o tehnologie care ar fi permis scanarea conversațiilor private, a indicat joi o sursă diplomatică.

Comisia Europeană a prezentat în 2022 un proiect de lege menit să combată proliferarea imaginilor și videoclipurilor cu abuzuri sexuale asupra copiilor – o inițiativă care a generat dezbateri aprinse în ultimii ani, scrie joi publicația La Libre Belgique, citată de Rador Radio România.

Susținută de mai multe organizații pentru protecția copilului, propunerea urmărea să oblige platformele online și serviciile de mesagerie să detecteze și să raporteze astfel de conținuturi.

Cu toate acestea, textul a fost puternic criticat de membri ai Parlamentului European și de unele țări, precum Germania, care l-au considerat o încălcare „disproporționată” a dreptului la viaţă privată.

Aceștia erau îngrijorați în special de perspectiva utilizării unei tehnologii care să poată scana conversațiile private ale utilizatorilor, inclusiv cele din aplicațiile de mesagerii criptate precum Signal și WhatsApp, în căutarea materialelor de pornografie infantilă.

Problema a dus la discuții deosebit de „dificile” între cele 27 de state membre ale UE „cu privire la confidențialitate și securitate cibernetică”, a explicat o sursă diplomatică europeană.

După mai mulți ani de negocieri, Danemarca, care deține în prezent președinția rotativă a UE, a decis în sfârșit să elimine această măsură controversată din text, sperând că va fi în sfârșit adoptat. Și asta pentru că normele care sunt în vigoare în prezent pentru detectarea pornografiei infantile online urmează să expire în curând, în aprilie 2026.

Acesta este „un mare pas înainte”, a salutat activistul german și fost europarlamentar Patrick Breyer, un adversar ferm al măsurii, supranumită „chat control” de către detractorii acesteia și care a făcut obiectul unei mobilizări intense pe rețelele de socializare.

Un raport al organizației britanice Internet Watch Foundation (IWF) publicat în 2024 estima că 62% din conținutul de pornografie infantilă era găzduit pe servere aflate fizic în UE.