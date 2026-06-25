UE afirmă că vânzările spectaculoase de mașini electrice au avut un efect neașteptat

Creșterea spectaculoasă a vânzărilor de mașini electrice în Europa a făcut unele țări să renunțe la militarea pentru reguli mai permisive privind vânzările viitoare de automobile cu motoare cu combustie internă, a declarat joi Wopke Hoekstra, comisarul european pentru climă, citat de Reuters.

„Unii au spus într-adevăr, atât state membre, cât și Parlamentul European, «nu este acesta un semn că situația actuală este deja suficient de bună?»”, a declarat Hoekstra înaintea unei reuniuni în Luxemburg a miniștrilor mediului din blocul comunitar, referindu-se la o țintă anterioară care prevedea reducerea cu 100% a emisiilor de CO₂ provenite de la automobile până în 2035.

La sfârșitul anului trecut, Comisia Europeană a renunțat la ceea ce ar fi fost o interdicție de facto privind vânzarea de automobile noi cu motoare cu combustie internă începând din 2035, în urma presiunilor exercitate de sectorul auto european. Ținta a fost redusă la 90%.

Țările cu industrii auto puternice precum Germania și Franța au făcut în mod special lobby pentru relaxarea regulilor.

Hoekstra a spus că preferă în continuare noua propunere, dar a adăugat că majorarea vânzărilor de automobile electrice este „foarte utilă”.

„Vânzările de vehicule electrice, în special pe cele trei piețe cele mai mari, dar și pe piața vehiculelor second-hand, sunt cu adevărat impresionante, cu creșteri de ordinul zecilor de procente față de anul precedent”, a declarat Hoekstra.

Cu cât au crescut vânzările de mașini electrice în Europa

Numărul total al înmatriculărilor de autoturisme, un indicator folosit ca pentru a aproxima vânzările, a crescut în Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA) cu 3,6% în luna mai, ajungând la 1.152.523 de vehicule. În primele cinci luni ale anului, înmatriculările au fost cu 4,5% mai mari comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Însă vehiculele electrice au dominat dinamica pieței. Înmatriculările de vehicule complet electrice (BEV), hibride plug-in (PHEV) și hibride au crescut cu 39,1%, 13,2% și, respectiv, 8,2%. Aceste categorii reprezintă împreună peste două treimi din toate vehiculele noi înmatriculate în luna mai.

„Piața a continuat să beneficieze de cererea puternică a consumatorilor pentru o gamă largă de tehnologii electrificate pe principalele piețe europene, susținută de noi facilități fiscale, precum și de scheme de stimulente revizuite”, a transmis Asociația Producătorilor Europeni de Automobile într-un comunicat publicat marți.

În schimb, cererea pentru mașinile cu motoarele tradiționale cu combustie internă s-a redus puternic, vânzările de automobile pe benzină și motorină scăzând cu aproximativ 19% fiecare.

Creștere spectaculoasă a vânzărilor de mașini electrice din China

Producătorii auto europeni tradiționali au pierdut teren în contextul tranziției către electrificare. Înmatriculările pentru Renault, Stellantis și Volkswagen au scăzut cu procente cuprinse între 1% și 3%, reflectând intensificarea concurenței.

Prin comparație, producătorii auto chinezi au înregistrat creșteri remarcabile. Vânzările Leapmotor au crescut cu 465,1% în luna mai, în timp ce Chery și BYD au raportat salturi de 244,1% și, respectiv, 136,6%. Alți producători chinezi, Geely și SAIC Motor, au consemnat creșteri de 12,6% și 13,9%.

Tesla și-a continuat revenirea pe piața europeană pentru a patra lună consecutivă, înmatriculările crescând cu 107,9%, până la 28.610 unități, ceea ce marchează o redresare puternică după mai bine de un an de scăderi.