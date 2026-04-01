Tesla a inversat spectaculos trendul privind vânzările mașinilor sale în Europa

Înmatriculările noi de automobile Tesla s-au triplat în Franța în martie, apropiindu-se de un record vechi de aproape doi ani, și s-au dublat în țările nordice, arată datele publicate miercuri, semnalând o redresare a vânzărilor gigantului de mașini electrice în Europa, transmite Reuters.

Tesla, cel mai valoros producător auto din lume raportat la valoarea de pe bursă, și-a pierdut aproape jumătate din cota de piață europeană în 2025, din cauza unei combinații de factori: concurența tot mai puternică, în special din partea brandurilor chineze, lipsa unor modele noi și reacțiile consumatorilor la declarațiile politice controversate făcute de Elon Musk, CEO-ul companiei.

Însă înmatriculările Tesla, un indicator cheie al vânzărilor, în Europa și-au inversat treptat traiectoria și au revenit la creștere în februarie, după ce producătorul auto american a început să lanseze versiuni noi și mai ieftine ale modelelor sale Model Y și Model 3 către consumatorii americani și europeni, la sfârșitul anului trecut.

Flavien Neuvy, economist și director pentru sectorul auto la BNP Paribas, a declarat pentru Reuters că, pe termen lung, Tesla și alți producători de mașini electrice ar putea beneficia de creșterea prețurilor la benzină din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

„Cred că impactul asupra înmatriculărilor din martie a fost încă marginal, deoarece acestea reflectă mai mult comenzile existente”, afirmă Neuvy. „Vom vedea efectele acestui factor al războiului din Iran în lunile următoare”, a subliniat el.

Olivier Mornet, CEO-ul Dacia France, parte a Renault, a declarat în schimb pentru Reuters că deocamdată impactul războiului asupra comenzilor este dificil de evaluat. Însă și acesta afirmă că cererile pentru automobile electrice și ce funcționează cu biocombustibil au crescut semnificativ, atât la dealeri, cât și pe site-urile companiei.

Unde au crescut cel mai mult înmatriculările de mașini Tesla în Europa

Înmatriculările Tesla din martie au accelerat în Franța, Norvegia, Suedia și Danemarca.

Datele publicate miercuri de organizația franceză a constructorilor auto PFA arată că în Franța au fost înregistrate 9.569 de Tesla noi, ceea ce reprezintă o creștere de 203% față de anul anterior. Numărul aproape cât recordul absolut de 9.572 de vehicule înregistrate în decembrie 2023.

În ansamblu, vânzările lunare de automobile din Franța au înregistrat o creștere pentru prima dată din octombrie anul trecut.

În Norvegia, Suedia și Danemarca, înmatriculările lunare ale Tesla au crescut în martie cu 178%, 144% și 96%, ajungând la 6.150, 1.447 și 1.784 de vehicule, conform datelor de la OFV, bilstatistik.dk și Mobility Sweden.

În Olanda, acestea au crescut cu 72%, la 1.819 vehicule, iar în Spania cu 25%, la 2.477, potrivit grupurilor industriale RAI și ANFAC.

Într-o scrisoare transmisă luna trecută presei britanice, Tesla a declarat că înmatriculările sunt de obicei concentrate spre sfârșitul fiecărui trimestru, din cauza modului în care sunt livrate mașinile.

Însă înmatriculările Tesla din primul trimestru al lui 2026 au crescut și per total, cu 108% în Franța, 95% în Norvegia, 48% în Suedia, 50% în Danemarca și 43% în Spania, în timp ce în Olanda au scăzut cu 23%.

Se așteaptă ca Italia și Portugalia să publice cifrele de înmatriculare pentru martie mai târziu în cursul zilei de miercuri, în timp ce Marea Britanie și Germania, cele mai mari piețe auto din Europa, vor raporta datele mai târziu în cursul săptămânii.