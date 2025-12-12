UE dă o lovitură Kremlinului – și lui Trump – în ciuda protestelor Ungariei și Slovaciei. Acord pentru înghețarea pe termen nelimitat a banilor Rusiei

Acordul reprezintă o lovitură majoră pentru speranțele Kremlinului de a-și debloca fondurile în cadrul unui acord de pace postbelic, scriu Reuters și Politico.

Ambasadorii UE au acordat Comisiei Europene puteri de urgență pentru a menține blocate active ale statului rus în valoare de 210 miliarde de euro până când Kremlinul va plăti despăgubiri postbelice Ucrainei, a anunțat joi președinția daneză a Consiliului.

Ambasadorii „au convenit asupra unei versiuni revizuite a propunerii articolului 122 și au aprobat lansarea unei proceduri scrise pentru o decizie formală a Consiliului până mâine, în jurul orei 17:00”. Decizia a fost luată cu o „majoritate foarte clară”, a anunțat joi președinția.

Ambasadorii UE vor discuta în continuare împrumutul vineri și duminică. Votul oficial pentru blocarea fondurilor va avea loc vineri, a declarat un purtător de cuvânt al președinției daneze a Consiliului.

O lovitură pentru Kremlin

Mecanismul juridic, scrie Politico, reprezintă o lovitură majoră pentru speranțele Kremlinului de a-și debloca fondurile în cadrul unui acord de pace postbelic — o idee susținută și de președintele american Donald Trump, dar care rămâne nepopulară în Europa.

Noile puteri de urgență ale UE vor rămâne în vigoare până când „Rusia va înceta războiul de agresiune împotriva Ucrainei și va oferi reparații Ucrainei”, potrivit unui text juridic, văzut de Politico, care a fost susținut de ambasadorii UE joi după-amiază.

Într-un impuls major pentru Ucraina, soluția juridică reduce semnificativ șansa ca statele pro-Kremlin din Europa, precum Ungaria și Slovacia, să restituie fondurile înghețate Rusiei.

Clauza de urgență revizuiește efectiv normele actuale, care obligă țările UE să reautorizeze în unanimitate sancțiunile la fiecare șase luni.

Țările favorabile Kremlinului vor pierde astfel puterea de a elibera banii sancționați prin simplul vot „nu” la reînnoirea sancțiunilor.

Un plan pentru folosirea activelor înghețate

Executivul UE a propus inițial mecanismul juridic pentru a consolida un plan separat de utilizare a 210 miliarde de euro din activele rusești înghețate pentru un împrumut oferit Ucrainei – majoritatea fiind deținute de Euroclear, cu sediul în Belgia.

Belgia se opune însă planului, temându-se că va fi obligată să ramburseze împrumutul în cazul în care Rusia va recupera banii.

Pentru a calma îngrijorările Belgiei, Comisia a eliminat referirile la împrumut din propunerea juridică aprobată joi.

Ungaria și Slovacia protestează

UE a justificat această schimbare juridică radicală pe motiv că restituirea activelor către Rusia ar provoca haos în economia UE și ar putea alimenta atacurile hibride ale Kremlinului în întreaga Uniune.

Menținerea înghețării activelor „este o măsură adecvată pentru a evita repercusiuni suplimentare de o amploare fără precedent asupra situației economice a Uniunii cauzate de acțiunile Rusiei”, a scris Comisia în textul juridic.

Ungaria a contestat ulterior decizia pe motiv că aceasta încalcă legislația UE și subminează neutralitatea Comisiei.

„Bruxelles va trece astăzi Rubiconul”, a spus Orban. „Ungaria protestează împotriva deciziei și va face tot posibilul pentru a restabili o situație legală”, a spus acesta.

Prim-ministrul slovac Robert Fico i-a scris, de asemenea, președintelui Consiliului European, António Costa, pentru a-și exprima opoziția guvernului său față de „orice soluție la nevoile financiare ale Ucrainei care ar include acoperirea cheltuielilor militare ale Ucrainei pentru următorii ani”.

Amenințările Rusiei

Banca centrală a Rusiei a declarat vineri că planurile UE de a utiliza activele sale sunt ilegale și că își rezervă dreptul de a utiliza toate mijloacele disponibile pentru a-și proteja interesele.

Într-o declarație separată, banca centrală a anunțat că a dat în judecată instituția financiară Euroclear, cu sediul la Bruxelles, care deține o mare parte din active, la un tribunal din Moscova, pentru ceea ce a calificat drept acțiuni prejudicioase, care îi afectează capacitatea de a dispune de fondurile și titlurile sale.

„Mecanismele de utilizare directă sau indirectă a activelor Băncii Rusiei, precum și orice alte forme de utilizare neautorizată a activelor Băncii Rusiei sunt ilegale și contrare dreptului internațional, inclusiv prin încălcarea principiilor imunității suverane a activelor”, a declarat banca.

Banca centrală a făcut referire la un comunicat de presă al Comisiei, publicat pe 3 decembrie, care prezenta două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în 2026 și 2027.

Conform uneia dintre aceste soluții, Comisia ar putea împrumuta bani de la instituțiile financiare ale UE care dețin active înghețate ale băncii centrale ruse pentru a acorda un împrumut Ucrainei.

Oficialii ruși au afirmat în repetate rânduri că o astfel de acțiune ar fi întâmpinată cu „cea mai dură reacție”.