UE deschide lacătul secret al contractelor PSD cu presa și propaganda: 2,6 milioane lei în două luni din 2026. Cine primește banii

PSD cheltuiește lunar sute de mii de euro din bani publici pentru promovare în presă, însă refuză de peste șase ani să ofere informații despre contracte, scrie siteul de investigații Snoop.

În 2026, o directivă a Uniunii Europene a forțat apariția unor detalii despre aceste plăți.

60 de milioane de euro a cheltuit PSD pentru presă și propagandă în ultimii 6 ani, conform documentelor publice analizate de Snoop.

Datele au căpătat un nivel de granulație mai bun abia după ce a apărut un nou regulamentul UE. Acesta a fost implementat după ani în care, în ciuda obligațiilor legale de transparență, partidele nu au spus ce bani dau presei și cui. Acum, prin regulamentul european, cerințele de transparență se aplică și în afara campaniilor electorale.

Snoop a analizat o parte a siteurilor unde a intrat publicitatea PSD marcată, printre care se numără și HotNews, care găzduiește și acest articol. HotNews a marcat publicitatea la toate articolele, dar acestea nu au inclus și nota de transparență prevăzută de directiva europeană.

Publicarea informației are loc în condițiile în care redacția HotNews are independență editorială garantată în relația cu compania care editează siteul și care a realizat contractele de publicitate.

Grindeanu nu a mai vrut să facă publice sumele

Președintele PSD și secretarul general al partidului nu au răspuns întrebării Snoop despre cine a decis contractele din 2026.

Inițial, în octombrie 2025, înainte de a deveni președinte, Sorin Grindeanu a promis că va prezenta toate contractele încheiate de PSD, inclusiv cele din „anii trecuți”, din mandatul lui Marcel Ciolacu.

La șase luni după acest moment, Grindeanu și-a schimbat poziția și a spus că nu va mai face publice contractele partidului cu presa.

„Am consultat avocații pe care îi avem la partid mi-au spus că există anumite clauze care țin de confidențialitatea unor contracte private, iar eu n-am de gând să intru în contradicție cu acestea. Altă întrebare”, a motivat Grindeanu în martie 2026.

Ce obligații au partidele conform Regulamentul 900/2024 al UE

Schimbarea a apărut în România după 10 octombrie 2025, când a intrat în vigoare Regulamentul 900/2024 privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică.

Și înainte de Regulamentul UE, legislația românească obliga marcarea clară a materialelor publicitare și interzicea publicitatea mascată. Noul regulament adaugă însă cerințe suplimentare de transparență.

Directiva europeană obligă site-urile să prezinte cine a comandat publicitatea politică.

Asta înseamnă că devine clar cine este cumpărătorul de publicitate. În plus, este transparentă și suma.

Cerința se aplică tuturor materialelor de publicitate politică prin orice mijloc de comunicare, inclusiv în afara campaniei electorale. Aceste informații trebuie făcute publice de furnizorii de conținut, într-un format clar și ușor accesibil, se mai arată în regulament.

Zsombor Vajda, vicepreședinte AEP, a afirmat, în ianuarie 2026, că Regulamentul 900 „se aplică” teoretic în România, dar nu și practic, deoarece nu există mecanisme de verificare.

Firmele paravan folosite de partide pentru a da bani către presă

PSD și PNL și-au ascuns în ultimii ani contractele cu presa prin intermediul unor firme intermediare de publicitate. Astfel, partidul încheia un contract cu o firmă de casă, care făcea plățile în numele său către diferite site-uri.

Firmele cu care a lucrat PNL au fost Inventus Strategy Design, DBV Media House, Avandor Internațional și Avandor Labs sau Kensington.



PSD s-a folosit de firme precum Vertigo Events, Concept Media Management sau The Plan B Concept.

Prin aceasta metodă PSD a plătit în ultimii ani peste 300 de milioane de lei (60 mil. euro).

Plățile PSD în 2026: site-urile Antena 3, Realitatea TV, Gândul, Știripesurse

Partidele nu au contracte cu televiziunile în afara campaniilor electorale, dar au cu site-urile acestora.

Dacă partidele și AEP nu respectă legea 544/2001, site-urile au început să aplice Directiva 900, referitoare la marcarea publicității politice. Transparența vine de la site-uri, nu de la PSD și PNL, formațiuni politice care încasează lunar bani de la bugetul de stat.

Site Antena3.ro – 90.750 de euro pentru 47 de articole

Site-ul Antena3.ro a publicat pe 2 martie o „notificare privind transparența” în care anunță că încasează 90.750 de euro de la PSD în intervalul 2-31 martie 2026.

Intermediarul folosit de PSD pentru acest contract este Concept Media Management.

PSD a plătit inclusiv promovarea interviului realizat de Sabina Iosub cu Sorin Grindeanu pentru televiziunea Antena3, de la Bruxelles. Materialul apare marcat, la final, pe site-ul televiziunii ca fiind publicitate politică.

HotNews – articole publicitare marcate pentru Daniel Băluță, dar fără nota de transparență

HotNews a publicat în luna februarie 2026 mai multe articole susținute de PSD, marcate ca publicitate. Însă acestea nu au inclus și nota de transparență prevăzută de directiva europeană. Întrebat de ce, Răzvan Ionescu, publisherul publicației, a declarat pentru Snoop că redacția nu a primit această notă de la partide, dar nici nu a solicitat-o, precizând că situația va fi remediată în perioada următoare.

„Nu s-a înțeles foarte bine că aceste reguli europene se aplică și în cazul publicității de la primării sau de la filiale locale ale partidelor. Așa se explică absența notelor de transparență la cele patru advertoriale publicate în luna februarie 2026. Suntem acum în comunicare cu clienții noștri pentru recuperarea notelor de transparență pentru cele patru advertoriale vândute în februarie. Le vom atașa de îndată ce le vom avea”, explică Ionescu.

Aceeași situație se aplică și la alte publicații care, deși au conținutul marcat ca fiind publicitar, nu publică și detaliile din contract.

Conform Regulamentului UE, publicațiile care difuzează publicitate politică au obligația de a se asigura că informațiile din nota de transparență sunt complete și corecte.

Realitatea.net – contract de 60.500 de euro

„Sponsorul PSD” a încheiat un contract, din banii publici, cu Realitatea.net în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2026.

Valoarea contractului este de 60.500 de euro pe lună.

Sorin Grindeanu a ascuns și acest contract, deși el era făcut public de site-ul televiziunii de știri. El a invocat clauze de confidențialitate pentru informații care erau deja publice.

În total, doar pentru site-ul Realitatea.net PSD va plăti în 2026, dacă se menține actualul contract, peste 650.000 de euro.

Gândul – Radu Budeanu încasează 60.000 de euro de la PSD

PSD a încasat un contract cu Gândul în ianuarie 2026, iar valoarea a fost de 50.000 de euro net. Suma nu include TVA, ceea ce indică faptul că plata reală este de peste 60.000 de euro.

Firma intermediară folosită este HOG PUB GROUP SRL.

„Sumele nu includ TVA și nu reflectă limitele maxime de cheltuieli care pot fi angajate pentru această categorie de material”, precizează nota de transparență postată de Gândul.

Un anunț similar este postat și de site-ul agenției de știri Mediafax, iar valoarea este tot de 60.000 de euro cu tot cu TVA.

Continuarea în Snoop.