UE deschide o anchetă față de Booking.com: „Europenii ar trebui să își poată rezerva vacanțele fără teama de a fi înșelați”

Autoritățile europene de reglementare în domeniul tehnologiei vor investiga dacă site-ul de rezervări hoteliere online Booking.com ia suficiente măsuri pentru a elimina anunțurile frauduloase și tentativele de phishing, astfel încât să respecte normele UE privind conținutul online, a anunțat miercuri Comisia Europeană, citată de Reuters.

Comisia, brațul executiv al UE responsabil de aplicarea normelor comunitare în domeniul tehnologiei și al concurenței, a declarat că a deschis o investigație în urma unei examinări preliminare și după ce a analizat rapoartele de evaluare a riscurilor transmise de Booking.com pentru 2026 și în cei trei ani anteriori.

Platformele online mari au obligația de a depune eforturi suplimentare pentru a combate conținutul ilegal și dăunător de pe site-urile lor, în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA) al Uniunii Europene. În caz contrar, acestea riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală pentru încălcări ale regulamentului.

Booking.com a declarat că poartă un dialog constructiv cu Comisia Europeană.

„Securitatea, încrederea și protejarea informațiilor cu caracter personal reprezintă priorități de top pentru Booking.com”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

„Rămânem angajați să colaborăm cu guvernele relevante, autoritățile de reglementare, instituțiile de aplicare a legii și partenerii din industrie pentru a combate criminalitatea informatică și fraudele online, precum și pentru a proteja călătorii și partenerii noștri”, a adăugat acesta.

UE vrea să vadă dacă Booking.com ia măsuri împotriva anunțurilor frauduloase

Investigația UE se va concentra asupra anunțurilor false – cum ar fi cele referitoare la proprietăți care nu există -, asupra fraudelor prin uzurparea identității și asupra ofertelor de cazare care nu respectă normele, precum și asupra măsurii în care Booking.com a identificat, evaluat și atenuat în mod corespunzător riscurile sistemice asociate acestor practici.

Comisia Europeană a precizat că autoritățile de reglementare vor analiza de asemenea tentativele de phishing care exploatează datele privind rezervările și oaspeții Booking.com, partajate cu furnizorii de servicii de cazare.

Un al treilea aspect al investigației îl reprezintă anunțurile promovate contra cost, a căror natură publicitară nu este indicată în mod clar.

Booking.com face parte din grupul Booking Holdings.

„Europenii ar trebui să își poată rezerva vacanțele fără teama de a fi înșelați”, a declarat într-un comunicat Henna Virkkunen, responsabila UE pentru domeniul tehnologiei.

„Regulamentul privind serviciile digitale stabilește responsabilități clare pentru platforme în ceea ce privește gestionarea acestor riscuri și trebuie să ne asigurăm că principala platformă de rezervări din Europa își ia aceste responsabilități în serios”, a subliniat aceasta.