UE face un prim pas pentru implementarea acordului comercial cu SUA, așteptând reducerea taxelor americane pentru mașinile europene

Comisia Europeană a propus joi eliminarea taxelor vamale la bunurile industriale importate din SUA, ca parte a unui acord comercial menit să ducă la reduceri retroactive ale tarifelor americane pentru automobilele europene, relatează Reuters.

Propunerile reprezintă primul pas făcut de UE pentru punerea în aplicare a acordului-cadru din 27 iulie dintre liderul SUA, Donald Trump, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care UE a acceptat un tarif de bază de 15% pentru a evita un război comercial dăunător.

SUA a fost de acord să reducă taxele vamale la mașinile fabricate în UE la 15%, de la 27,5%, din prima zi a lunii în care va fi prezentată propunerea legislativă a UE – adică de la 1 august.

Acordul preliminar a pus capăt conflictului dintre cei mai mari doi parteneri comerciali și de investiții. Înțelegerea este una asimetrică, în care UE este obligată să reducă taxele vamale europene și să cumpere mai multe produse americane din sectorul energiei, în timp ce Washingtonul menține tarife pentru 70% dintre exporturile europene către SUA.

Președintele SUA criticase UE

Trump a criticat periodic Uniunea Europeană, spunând în februarie că a fost „formată pentru a trage pe sfoară Statele Unite”. Liderul american și-a propus să reducă deficitul comercial de mărfuri al SUA cu UE, care în 2024 a fost de 235 de miliarde de dolari.

Poziția generală a guvernelor din UE a fost că acceptă acordul ca pe un rău mai mic, fiind conștiente că Trump urma să impună tarife de 30% pentru aproape toate bunurile importate din UE.

Propunerea legislativă a UE va trebui aprobată în majoritate de cele 27 de state membre ale UE și de Parlamentul European, un proces care ar putea dura săptămâni, dar reducerea tarifelor americane pentru mașinile din UE se va produce înainte de această dată.

Propunerea constă în două acte legislative – unul pentru eliminarea tarifelor la bunurile industriale și oferirea de acces preferențial la fructe de mare și anumite produse agricole din SUA, celălalt pentru prelungirea tratamentului scutit de taxe vamale la homari, mai nou și în cazul homarilor procesați.