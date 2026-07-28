UE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Bruxelles în legătură cu incursiunea dronelor ruseşti în România

Uniunea Europeană l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Moscovei la Bruxelles ca răspuns la intrarea unor drone ruseşti în spaţiul aerian al României săptămâna trecută, relatează Agerpres citând agenția DPA.

„Am transmis condamnarea fermă a încălcării intenţionate a spaţiului aerian al României de către drone ruseşti”, a declarat marţi un purtător de cuvânt al şefei diplomaţiei UE, Kaja Kallas.

România are o graniţă de aproximativ 600 de kilometri cu Ucraina, care respinge o invazie rusească de mai bine de patru ani.

Acest „act imprudent” este „o escaladare gravă, foarte gravă din partea Rusiei şi ameninţă securitatea cetăţenilor UE, stabilitatea regională şi pacea internaţională”, a mai declarat purtătorul de cuvânt.

Kallas a propus, de asemenea, spre aprobare ţărilor membre ale UE sancţiuni suplimentare împotriva Rusiei în legătură cu astfel de incursiuni, precum şi pentru un atac rusesc care a avariat consulatul onorific al Letoniei din estul Ucrainei.

România şi Letonia „au parte de solidaritatea şi sprijinul nostru deplin”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Autoritățile din România au denunțat în ultimele zile încălcările repetate ale spațiului aerian românesc de către Federația Rusă, în intervalul 24-26 iulie 2026 Armata Română doborând trei drone pătrunse neautorizat pe teritoriul național.