UE pregătește sancțiuni contra Iranului pentru blocarea Strâmtorii Ormuz

Uniunea Europeană a deschis calea, vineri, pentru instituirea de sancțiuni împotriva „persoanelor” și „entităților” din Iran care blochează Strâmtoarea Ormuz, informează AFP.

Această rută maritimă strategică, prin care tranzitează în mod obișnuit aproximativ 20% din hidrocarburile mondiale, este blocată de la sfârșitul lunii februarie de către Iran, ca ripostă la războiul declanșat de Statele Unite și Israel.

„Acțiunile Iranului împotriva navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz contravin dreptului internațional”, subliniază Bruxellesul într-un comunicat.

UE are deja în vigoare mai multe regimuri de sancțiuni împotriva Iranului. Vineri, a decis să le extindă pentru a putea include „persoane și entități implicate în acțiunile Iranului care amenință libertatea de navigație în Orientul Mijlociu”.

Printre sancțiunile posibile: interdicția de a călători în spațiul UE sau de a tranzita zona UE, înghețarea activelor etc.

De asemenea, companiilor și cetățenilor europeni le este interzis să facă afaceri cu oricine de pe această listă neagră.