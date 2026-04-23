UE riscă o nouă confruntare cu Donald Trump din cauza unei conducte ce trece prin Balcani

Comisia Europeană s-a confruntat cu Trump în privința taxelor vamale, asistenței pentru Ucraina și cheltuielile militare ale statelor membre NATO, însă intervenția în proiectul conductei „Southern Interconnection” pare să marcheze prima dată când contestă o inițiativă comercială a unor persoane apropiate de președinte, relatează The Guardian.

Documente obținute de publicația britanică arată că UE a încercat să întârzie atribuirea unui contract profitabil pentru această conductă din Balcani, care va traversa Bosnia și Herțegovina, către o companie reprezentată de avocatul personal al președintelui SUA.

În urma a ceea ce surse bosniace spun că au fost luni de presiuni din partea oficialilor americani, liderii de la Sarajevo s-au mișcat rapid pentru a atribui contractul unei companii până de curând puțin cunoscute, cu sediul în statul american Wyoming.

AAFS Infrastructure and Energy a fost înființată în noiembrie anul trecut și nu și-a dezvăluit proprietarii. Compania este reprezentată de doi membri importanți ai campaniei lui Trump de a contesta înfrângerea sa la alegerile din noiembrie 2020: Jesse Binnall, un avocat care l-a apărat împotriva acuzațiilor de incitare la revoltele de la Capitoliu după înfrângerea sa, și Joe Flynn, fratele fostului consilier pentru securitate națională al președintelui, Michael Flynn.

În pofida lipsei de experiență în domeniu, AAFS intenționează să investească 1,5 miliarde de dolari în conductă și în alte proiecte de infrastructură din Bosnia, a declarat reprezentantul său local.

De ce a intrat pe firul afacerii Comisia Europeană

În martie, parlamentarii de la Sarajevo au aprobat o lege despre care Transparency International a spus că ar stabili un „precedent periculos”, deoarece prevede că acest contract trebuie atribuit AAFS fără licitație.

Câteva zile mai târziu, reprezentantul Bruxelles-ului la Sarajevo a transmis un avertisment confidențial liderilor bosniaci că pun în pericol speranțele țării de a adera la UE. Comisia Europeană a recomandat oficial în 2024 începerea negocierilor de aderare a țării din Balcani.

Într-o scrisoare trimisă pe 13 aprilie, obținută de publicația de investigație bosniacă istraga.ba și consultată de The Guardian, oficialul UE Luigi Soreca a scris că, în baza unui acord energetic între Bosnia și Bruxelles, este „crucial ca proiectele de lege să fie coordonate temeinic” cu Uniunea Europeană.

Soreca a precizat că Bruxelles-ul ar trebui să aibă un cuvânt de spus în legislația privind conducta.

„În acest fel, Bosnia și Herțegovina poate continua să progreseze pe drumul său european și să evite pierderea unor oportunități de integrare suplimentară, precum și a unor oportunități financiare”, a arătat el.

„O prioritate pentru administrația Trump”, potrivit celor care derulează proiectul

Binnall a spus că proiectul conductei este o „prioritate pentru administrația Trump”. Întrebat despre intervenția UE, el a afirmat: „AAFS nu va pierde niciodată din vedere ceea ce contează cu adevărat în acest proiect: asigurarea securității energetice și stimularea dezvoltării economice pentru oamenii din Bosnia și Herțegovina. Ne angajăm să colaborăm îndeaproape cu toate autoritățile relevante pentru a dezvolta infrastructura necesară transformării acestei viziuni în realitate”.

Prin conectarea Bosniei la un terminal de gaz natural lichefiat (GNL) din largul coastei Croației, conducta ar permite gazului american să ajungă într-o țară care depinde în totalitate de Rusia pentru aprovizionare.

După ce Vladimir Putin a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, Bruxelles-ul a stabilit un termen-limită pentru statele membre ale UE – precum și pentru țările candidate, cum este Bosnia – pentru a înceta achiziția de gaz rusesc până în 2028.

Cu toate acestea, Comisia Europeană se confruntă cu perspectiva ca o piesă crucială din „tabla de șah” energetică a Europei să ajungă sub controlul nu doar al unei companii americane, ci al uneia conectate personal la un președinte cu poziții percepute ca fiind anti-europene.

O conductă „păzită” de vulturul american

Site-ul AAFS afișează un vultur pleșuv mare, evocând puterea Statelor Unite. Nu menționează niciun angajat, dar susține că aceștia au „decenii de experiență cumulată în domeniile energiei, infrastructurii, finanțelor și dezvoltării de proiecte internaționale”.

The Guardian subliniază însă că AAFS nu pare să fi realizat proiecte de infrastructură de anvergura celui planificat în Balcani.

Binnall și Joe Flynn nu sunt singurii din cercul lui Trump care și-au arătat interesul pentru Bosnia. Michael Flynn, pe care Trump l-a grațiat în 2020 pentru o condamnare legată de mințirea FBI-ul în legătură cu relațiile sale cu Rusia, a făcut lobby pentru liderul facțiunii naționaliste sârbe din Bosnia.

Campania de lobby a reușit în octombrie să determine ridicarea sancțiunilor americane împotriva lui Milorad Dodik, liderul sârbilor bosniaci care a subminat acordul de pace din 1995 ce a pus capăt unui război de trei ani în care au fost ucise peste 100.000 de persoane.

În aprilie, Donald Trump Jr., care conduce imperiul de afaceri al familiei, a vizitat Sarajevo. Deși nici el, nici Michael Flynn, nu par să fie implicați direct în proiectul conductei, Dodik și-a exprimat sprijinul pentru acesta.