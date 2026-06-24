UE se apără după ce a primit o delegație a talibanilor pentru prima oară după revenirea lor la putere

O delegație a talibanilor afgani s-a întâlnit marți la Bruxelles, cu oficiali ai Uniunii Europene pentru prima dată, un eveniment pe care organizațiile pentru drepturile omului l-au denunțat ca legitimând islamiștii, însă UE l-a apărat, susținând că reprezintă un pas către facilitarea repatrierii solicitanților de azil ale căror cereri au fost respinse, transmite Reuters.

UE și statele sale membre nu au recunoscut guvernul taliban de când gruparea islamistă a revenit la putere în Afganistan în august 2021, după 20 de ani de război împotriva unui guvern susținut de o forță NATO condusă de Statele Unite.

Totuși, Bruxellesul și-a apărat decizia de a purta discuții limitate cu „autoritățile de facto” din Afganistan, considerând-o necesară pentru expulzarea solicitanților de azil ale căror cereri au fost respinse și care fie comit infracțiuni, fie sunt considerați periculoși.

Ce spune UE despre primirea talibanilor la Bruxelles

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, executivul UE, a declarat că la reuniunea de la Bruxelles au participat oficiali ai Comisiei și reprezentanți ai 15 state membre ale UE. Întâlnirea a fost o continuare a unei reuniuni anterioare desfășurate la Kabul în ianuarie.

„Serviciile Comisiei și Suedia au prezidat împreună astăzi, la Bruxelles, o reuniune la nivel tehnic cu reprezentanți la nivel tehnic ai autorităților de facto din Afganistan responsabili pentru returnare și readmisie”, a declarat marți seara purtătorul de cuvânt al Comisiei.

Protest în fața Comisiei Europene față de primirea delegației talibane, FOTO: Nicolas Tucat / AFP / Profimedia

Talibanii susțin că discuțiile au fost mai ample

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Afganistanului a descris agenda ca fiind mai amplă, afirmând că aceasta a inclus posibilitatea unei prezențe consulare în UE, reluarea serviciilor consulare pentru afganii aflați în Uniunea Europeană și „necesitatea unor măsuri de consolidare a încrederii”.

Întâlnirea a alimentat „speranța construirii unui impuls pozitiv pentru protejarea drepturilor consulare ale afganilor care locuiesc în străinătate”, a adăugat Abdul Qahar Balkhi, purtătorul de cuvânt al talibanilor.

O scrisoare a Comisiei adresată lui Balkhi și consultată de Reuters arată că discuțiile urmau să se concentreze asupra „returnării și readmisiei cetățenilor afgani care nu au dreptul de a rămâne în UE”.

Mai multe țări ale blocului comunitar, inclusiv Germania, au început astfel de repatrieri, în pofida avertismentelor organizațiilor pentru drepturile omului că afganii trimiși înapoi sunt în pericol și că expulzările de acest fel sunt contrare valorilor fundamentale ale UE.

O vizită controversată

Vizita a fost criticată dur de organizații pentru drepturile omului și de mai mulți politicieni europeni, care au afirmat că afganii returnați în țara lor de origine vor fi în pericol și că măsura este în contradicție cu valorile fundamentale ale Uniunii Europene.

„Europa nu trebuie să legitimeze un regim responsabil pentru una dintre cele mai grave crize ale drepturilor omului din lume”, a declarat laureata Premiului Nobel pentru Pace Malala Yousafzai, activistă pakistaneză pentru educația fetelor, într-un mesaj publicat pe X.

Pe lângă faptul că oferă legitimitate talibanilor, reuniunea este controversată și din cauza potențialelor sale efecte.

Afganistanul este cea mai represivă țară din lume pentru femei

„Cea mai evidentă și periculoasă consecință este că afganii vor fi returnați din UE și se vor confrunta cu persecuții din partea talibanilor după sosirea lor”, a spus Jeff Crisp, fost șef al Departamentului pentru Dezvoltarea și Evaluarea Politicilor din cadrul UNHCR și cercetător asociat la Universitatea Oxford.

Ministerul belgian de Externe a emis o viză care le-a permis reprezentanților afgani să intre în țară doar pentru o singură zi și le-a limitat prezența la teritoriul Belgiei, în loc să le permită libera circulație obișnuită în spațiul Schengen al Uniunii Europene.

De la revenirea la putere, talibanii au restrâns constant drepturile afganilor, limitând libertatea de circulație a femeilor, interzicând educația fetelor dincolo de ciclul primar și impunând legi ale moralității care limitează libertatea de exprimare și accesul la muncă.

ONU a numit Afganistanul cea mai represivă țară din lume pentru femei și a acuzat regimul taliban că le transformă pe acestea în „umbre fără față și fără voci”.