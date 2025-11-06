UE se pregătește să dezvăluie planul „Schengen militar”, care permite mutarea trupelor mai rapid pe continent, în cazul unui război cu Rusia

Planul Comisiei Europene se concentrează pe sporirea capacității de a transporta militari, muniţie şi echipamente rapid şi fără întârzieri birocratice între țările membre UE, potrivit presei poloneze, citate de News.ro.

Ideea de a crea un „Schengen militar” nu este nouă. Încă din 2016, comandantul de atunci al trupelor americane din Europa, generalul Ben Hodges cerea crearea unui spaţiu de liberă circulaţie militară la nivelul Alianţei, similar Spaţiului Schengen.

În 2024 Germania, Olanda şi Polonia chiar au semnat un acord menit să reducă birocraţia care împiedică deplasarea transfrontalieră rapidă a trupelor şi armelor de-a lungul unuia dintre principalele coridoare ce duc de la Marea Nordului la flancul estic al NATO.

Între timp, UE s-a simțit presată pentru pregătirea militară, pe fondul incertitudinii cu privire la angajamentul SUA faţă de flancul estic al NATO și al amenințărilor tot mai dese din partea Rusiei.

Comisia Europeană urmează să îşi prezinte propunerea pe 19 noiembrie, concentrându-se pe ceea ce oficialii numesc „mobilitate militară” – capacitatea de a transporta militari, muniţie şi echipamente rapid şi fără întârzieri birocratice, potrivit unor informaţii obţinute de postul de radio polonez RMF FM, citate de Kyiv Post.

Documentul obţinut de RMF FM include atât noi propuneri legislative, cât şi o actualizare a proiectelor în curs. Oficialii de la Bruxelles descriu efortul ca un fel de „Schengen militar”, care face trimitere la sistemul ce permite europenilor să călătorească liber fără controale la frontieră.

Ce prevede planul „Schengen militar”

În prezent, multe poduri şi tuneluri europene nu pot suporta tancuri grele, iar formalităţile complicate pot întârzia mişcările trupelor cu zile întregi. Planul Comisiei Europene vizează eliminarea acestor obstacole.

De asemenea, Bruxelles-ul vrea să digitalizeze logistica vamală şi să creeze un „cadru de urgenţă” pentru transportul militar urgent.

O altă propunere ar crea o „flotă de solidaritate” – un parc de vagoane şi locomotive specializate disponibile pentru utilizare militară rapidă în toată Europa.

În plus, se aşteaptă ca UE să propună noi măsuri de securitate pentru a proteja rutele de transport critice împotriva sabotajului sau atacurilor cibernetice.

Oficialii europeni subliniază că planul va fi elaborat în strânsă cooperare cu NATO pentru a evita duplicarea eforturilor.

Între timp, SUA dă semnale mixte statelor baltice: de la suspendarea discretă a ajutorului acordat Ucrainei, până la retragerea unei brigăzi americane din România, mișcările recente ale Pentagonului sunt văzute ca avertizări ale retragerii americane.

„De fiecare dată când Washingtonul ezită, Moscova testează limita”, a declarat un diplomat european, vorbind cu Kyiv Post sub condiţia anonimatului. „Dacă SUA se retrag chiar şi puţin, Rusia umple imediat spaţiul”, a adăugat el.