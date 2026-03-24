UE și Australia au semnat marele acord comercial la care lucrau de opt ani. „Fermierii australieni sunt extrem de dezamăgiți”

Australia și Uniunea Europeană au semnat marți acordul comercial la care s-a lucrat timp de opt ani, eliminând taxele vamale pentru aproape toate produsele europene și pentru aproape toate exporturile de minerale critice australiene, transmite Reuters.

Cu toate acestea, unele produse agricole australiene, precum carnea de vită și de oaie, de exemplu, vor fi supuse unor cote de export, motiv pentru care fermierii australieni au criticat dur acordul, considerând că oferă un acces „sub standard” pe piața UE.

Acordul vine după ce ambele părți au intensificat negocierile în urma creșterii semnificative a taxelorvamale americane sub administrația Trump și a îngrijorării crescânde în Occident cu privire la poziția dominantă a Chinei în aprovizionarea cu pământuri rare și alte minerale critice. Cele două părți au semnat, de asemenea, un acord pentru consolidarea legăturilor în domeniul securității și apărării.

Înțelegerea cu Australia vine după ce acordul UE-Mercosur a intrat provizoriu în aplicare la sfârșitul lunii februarie, iar în ianuarie India UE și India au încheiat „mama tuturor acordurilor comerciale”.

Acordul comercial elimină 99% din taxele pe produsele UE

„UE și Australia pot fi departe una de alta din punct de vedere geografic, dar nu am putea fi mai apropiate în ceea ce privește viziunea noastră asupra lumii”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un comunicat.

„Cu aceste noi parteneriate dinamice în domeniul securității și apărării, precum și al comerțului, ne apropiem și mai mult”, a adăugat ea.

Acordul va elimina peste 99% din taxele aplicate exporturilor de bunuri din UE către Australia, reducând cu 1 miliard de euro pe an taxele vamale pentru companii. Se preconizează că exporturile UE către Australia vor crește cu până la 33% în următorul deceniu.

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat într-o conferință de presă că acordul va aduce economiei australiene beneficii de aproximativ 10 miliarde de dolari australieni (6 miliarde de euro) anual, adăugând că eliminarea aproape a tuturor tarifelor de import pentru mineralele critice australiene în Uniunea Europeană va contribui la stabilizarea lanțurilor de aprovizionare globale.

„Atât pentru Europa, cât și pentru Australia, relația cu China este o necesitate strategică, și de aceea punerea în practică a parteneriatului nostru privind mineralele critice va fi crucială pentru succesul nostru”, a declarat von der Leyen în fața parlamentului australian.

„Nu putem fi prea dependenți de un singur furnizor pentru astfel de ingrediente esențiale, și tocmai de aceea avem nevoie unii de alții”, a explicat ea.

Acordul semnalează, de asemenea, angajamentul crescând al Europei în regiunea Indo-Pacific, după încheierea acordurilor comerciale cu Indonezia în septembrie și cu India în ianuarie.

Tarifele australiene vor scădea la zero pentru vinul european, vinul spumant, fructele și legumele și ciocolata încă din prima zi, iar pentru brânzeturi în decurs de trei ani.

„Fermierii australieni sunt extrem de dezamăgiți”

UE va elimina tarifele pentru multe produse agricole, dar unele exporturi cheie vor fi supuse unor cote. Pentru carnea de vită – unul dintre cele mai mari puncte de blocaj care au dus la eșecul negocierilor anterioare din 2023 – UE va deschide două cote tarifare pentru 30.600 de tone, aproximativ 55% din volum urmând să intre fără taxe vamale.

„Fermierii australieni sunt extrem de dezamăgiți că negocierile pentru un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană (UE) s-au încheiat fără câștiguri semnificative din punct de vedere comercial în ceea ce privește accesul pe piața agricolă, de când Australia s-a retras ultima dată de la negocieri”, a declarat Hamish McIntyre, președintele Federației Naționale a Fermierilor din Australia, într-un comunicat.

În conformitate cu acordul, unele denumiri ale „indicațiilor geografice” ale UE pentru produse precum Pecorino Romano sau Ouzo vor fi protejate integral după o perioadă de eliminare treptată relativ scurtă. Însă unii producători de produse precum feta vor putea continua să utilizeze aceste denumiri, cu condiția ca originea produsului să fie clar indicată pe etichetă.

Australia a acceptat, de asemenea, să ridice pragul taxei pe mașinile de lux pentru vehiculele electrice din UE la 120.000 de dolari australieni (72.100 de euro), ceea ce înseamnă că aproximativ 75% dintre vehiculele electrice din regiune vor fi scutite de această taxă.

Schimburile comerciale dintre cele două părți sunt substanțiale, firmele din UE exportând în Australia mărfuri în valoare de 37 de miliarde de euro în 2025 și servicii în valoare de 28 de miliarde de euro în 2023.

Ca bloc, UE a fost al treilea partener comercial bilateral al Australiei în 2024, precum și a șasea destinație de export, potrivit datelor oficiale. Uniunea Europeană a fost a doua sursă de investiții străine a Australiei în 2024.