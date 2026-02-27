Acordul UE-Mercosur intră provizoriu în aplicare, în ciuda opoziției Parlamentului European și a unor state membre / Anunțul făcut de Ursula von der Leyen

Europarlamentarii au votat luna trecută o decizie prin care au amânat aplicarea efectivă a acordului pentru o perioadă de până la doi ani, scrie Reuters. Prin decizia de aplicare provizorie de vineri, Comisia a folosit împuternicirea oferită de Consiliul European, a anunțat von der Leyen.

UE va aplica provizoriu acordul comercial cu blocul sud-american Mercosur, a anunțat vineri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o mișcare care va declanșa probabil o reacție dură din partea unor capitale europene și a parlamentarilor europeni care se opun acordului.

România a aprobat acordul în Consiliul European, dar PSD a anunțat că se împotrivește, o poziție împărtășită și de organizațiile fermierilor din România.

Acordul, care vizează crearea unei zone de liber schimb cu o populație de 720 de milioane de persoane, nu a fost încă aprobat oficial de Parlamentul European.

Eurodeputații au votat luna trecută să trimită acordul spre examinare Curții de Justiție a Uniunii Europene, înghețând efectiv ratificarea sa finală pentru o perioadă de până la doi ani.

Comisia Europeană a primit însă în ianuarie undă verde din partea țărilor UE pentru a pune în aplicare acordul odată ce țările Mercosur își vor finaliza propriile aprobări.

Atât Argentina, cât și Uruguay au ratificat acordul joi.

„În ianuarie, Consiliul European a împuternicit Comisia să aplice provizoriu acordul, începând cu prima ratificare a acestuia de către o țară din Mercosur. În ultimele săptămâni, am discutat intens acest aspect cu statele membre și cu Parlamentul European. Pe această bază, Comisia va proceda acum la aplicarea provizorie”, a scris vineri von der Leyen pe platforma X.

„Ieri, Uruguay și Argentina au devenit primele țări din Mercosur care au ratificat acordul. Când ele vor fi pregătite, vom fi și noi pregătiți”, a spus președinta Comisiei Europene.

Acord aprobat și semnat în ianuarie

Uniunea Europeană şi Mercosur au semnat în ianuarie la Asuncion, în Paraguay, un acord comercial istoric, marcând finalul a 25 de ani de negocieri între UE şi statele Mercosur şi crearea oficială a celei mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global, relatează AFP.

Acest acord elimina tarifele vamale pentru peste 90% din schimburile comerciale şi stimulează exporturile europene de automobile, utilaje, produse chimice, vinuri şi băuturi spirtoase. În schimb, facilitează accesul pe piaţa europeană pentru carnea, zahărul, orezul, mierea şi soia din America de Sud.

Proteste importante împotriva acestui tratat au avut loc în mai multe ţări ale UE, în timp ce mari părţi ale societăţii civile din ţările Mercosur se opun şi ele acordului.

Tratatul s-a lovit de opoziţia fermierilor şi a crescătorilor de animale din mai multe ţări europene, care s-au mobilizat în demonstraţii puternice împotriva semnării sale, în Franţa, Polonia, Irlanda şi Belgia.

Textul fusese aprobat anterior în cadrul UE cu sprijinul a 21 din cele 27 de state membre.

Spre sfârșitul lunii, Parlamentul European a votat pentru a trimite acordul spre o revizuire judiciară, printr-un vot care ar putea întârzia intrarea sa în vigoare cu până la doi ani.

Decizia Parlamentului European a ridicat imediat întrebarea dacă executivul UE va aplica provizoriu acordul în așteptarea deciziei Curții.

Cancelarul Friderich Merz, care a criticat votul din Parlamentul European, a cerut aplicarea provizorie, Germania fiind o susținătoare a acordului.

Avantaje și riscuri

Din perspectiva Bruxelles-ului, acordul reprezintă o victorie geopolitică majoră, ținând cont de competiția cu China și de taxele vamale impuse blocului comunitar de președintele american Donald Trump.

Țările Mercosur au taxe ridicate – 35% pentru piesele auto, 28% pentru produsele lactate și 27% pentru vinuri, spre exemplu.

Țări precum Germania și Spania susțin că acordul este un element vital al eforturilor UE de a deschide noi piețe.

Opozanții, în frunte cu Franța, cel mai mare producător agricol al Uniunii Europene, au spus însă că acordul va crește importurile de produse alimentare ieftine, inclusiv carne de vită, carne de pasăre și zahăr, subminând producătorii agricoli interni.

Este și motivul pentru care fermierii din UE și-au anunțat opoziția față de forma actuală a acordului.

Comisia a inclus în acord, printre altele, clauze de salvgardare, care vor permite UE să suspende importurile fără taxe vamale pentru anumite produse în cazul în care piețele sunt supuse presiunilor, și a promis controale mai stricte la graniță – dar mulți nu sunt încă mulțumiți de această protecție.

Săptămâna trecută, Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria și-au exprimat opoziția, în timp ce Belgia s-a abținut. Toate celelalte state au votat pentru semnarea acordului.

Poziția PSD împotriva acordului

România a votat și ea pentru semnarea acordului – deși PSD a anunțat că se împotrivește, o poziție împărtășită și de organizațiile fermierilor din România.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a returnat pe 18 decembrie nesemnat un memorandum privind acordul de parteneriat UE-Mercosur motivând decizia prin opoziția asociațiilor de fermieri și o posibilă perturbare a pieței românești ca urmare a importurilor din țările sud-americane, potrivit unui document obținut de HotNews.

În adresa trimisă către miniștrii de Externe și Economie, Barbu afirma că poziția României trebuie să fie de amânare a deciziei până la obținerea unor certitudini sporite privind garantarea condițiilor de concurență echitabile în raport cu operatori din țările Mercosur.

În documentul de la mijlocul lunii decembrie, ministrul sublinia că asociațiil de fermieri din România au semnalat că încheierea acordului va avea un impact negativ asupra unor sectoare sensibile din România, precum carnea de vită, carnea de pasăre, zahăr, etanol, orez și cereale (porumb, sorg), inclusiv mierea naturală. Aceste probleme erau generate de faptul că în țările Mercosur sunt standarde mai scăzute de mediu, de muncă și siguranță.

Producerea în statele sud-americane la costuri mai mici decât cele din UE reprezintă concurență neloială pe piața internă a uniunii, avertiza ministrul.

La votul din ianuarie din Parlamentul European, PSD a anunțat că a votat pentru întârzierea aplicării acordului.

„Așa cum a promis, PSD a votat pentru protejarea fermierilor români și a sectorului agricol din România și din Europa. Votul exprimat astăzi în Parlamentul European va suspenda procedura de adoptare a Acordului Mercosur până la pronunțarea CJUE”, a spus PSD.

Moțiune în parlamentul de la București

În februarie, premierul Ilie Bolojan a apărat în plenul Senatului, poziția Guvernului cu privire la acordul UE-Mercosur, acuzându-i pe semnatarii moțiunii simple că „sădesc spaime în rândul celor care nu ştiu detaliile”, prim-ministrul afirmând despre ei că „ori nu înţeleg nimic, ori o fac cu bună ştiinţă”.

„Moţiunea pe tema acordului între Uniunea Europeană şi ţările Mercosur este în linie cu întreaga politică a semnatarilor: ei ştiu exact cum nu este bine, dar niciodată nu oferă o soluţie reală. Întreaga construcţie a textului moţiunii pare să spună că semnatarii au aflat despre acest acord cu ţările Mercosur abia atunci când Uniunea Europeană a anunţat încheierea negocierilor. Realitatea este că acest acord – unul dintre cele mai ample acorduri comerciale din lume, este în proces de negociere încă dinainte ca România să devină membră a Uniunii Europene”, a declarat Bolojan, în Parlament.

Premierul a comentat textul moţiunii, care afirmă că suntem condamnaţi să ne agăţăm de o „locomotivă europeană”, în urma căreia suntem „un biet vagon de marfă”.

„Adevărul factual este acela că o vreme și noi am fost în cabina acestei locomotive. În 2019, când noi am deținut președinția rotativă a Consiliului European, anunțam la finalul mandatului că am încheiat negocierile cu Țările Mercosur. România a contribuit la pregătirea acelor trei rute de negocieri care au avut loc pe parcursul jumătății de an în care am deținut președinția. Vorbim de ceva ce s-a întâmplat în urmă cu șapte ani. Nimeni nu a fost îngrijorat, nimeni nu s-a întrebat public atunci dacă e bine sau e rău, dacă acest tratat ne ajută sau ne încurcă”, a mai spus șeful Guvernului.

Moțiunea a picat la vot.