UE și SUA se apropie de un acord pentru a combate controlul Chinei asupra mineralelor critice

Uniunea Europeană și Statele Unite se apropie de un acord pentru a-și coordona eforturile privind producția și securizarea mineralelor critice, a relatat vineri agenția Bloomberg, citată de Reuters.

Acordul negociat ar include stimulente precum garanții de preț minim, care ar putea favoriza furnizorii non-chinezi, potrivit surselor Bloomberg, care citează un „plan de acțiune”.

Uniunea Europeană și Statele Unite ar urma să coopereze de asemenea în domeniul standardelor, al investițiilor și al proiectelor comune, precum și să își intensifice coordonarea în cazul unor perturbări ale aprovizionării provocate de țări precum China, se mai arată în material.

Comisia Europeană a refuzat să comenteze informațiile. Biroul Reprezentantului pentru Comerț al Statelor Unite nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea Reuters.

Întâlnire „foarte pozitivă” între reprezentanții UE și ai SUA

Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a declarat că a avut o întâlnire „foarte pozitivă” în luna martie cu Jamieson Greer, reprezentantul pentru Comerț al Statelor Unite, în marja unei reuniuni ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului ce a avut loc în Camerun.

Sefcovic a spus că UE și SUA au convenit să avanseze în continuare lucrările privind mineralele critice și au discutat, de asemenea, despre taxe vamale.

Bloomberg, care citează un memorandum de înțelegere fără caracter obligatoriu pe care l-a obținut, afirmă că acordul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ar acoperi „mineralele critice pe întregul lanț valoric și pe întreg ciclul de viață, inclusiv explorarea, extracția, procesarea, rafinarea, reciclarea și recuperarea”.

Statele Unite s-au mobilizat pentru a obține acces la rezerve de minerale critice, în special în ceea ce privește lanțurile de aprovizionare cu pământuri rare, după ce China a restricționat exporturile ca urmare a războiului comercial declanșat de președintele Donald Trump anul trecut.