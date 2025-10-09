China strânge și mai mult șurubul asupra exporturilor de pământuri rare, vitale pentru industria mondială

China a înăsprit joi controalele asupra exporturilor de pământuri rare, extinzând restricțiile pentru a acoperi tehnologii de procesare și anunțând că urmează să limiteze exporturile către utilizatorii străini din domeniul apărării și al semiconductorilor, transmite agenția Reuters.

Anunțul Ministerului Comerțului de la Beijing, care vine după apelul lansat marți de congresmeni americani pentru extinderea interdicțiilor privind exportul de echipamente pentru fabricarea de cipuri către China, extinde măsurile ample de control anunțate de Beijing în aprilie.

Măsurile respective au provocat penurii la nivel mondial, inclusiv în Europa, înainte ca o serie de acorduri cu Uniunea Europeană și Statele Unite să atenueze criza de aprovizionare.

Aceste controale reprezintă un atu major pentru China în negocierile sale comerciale cu Statele Unite, iar înăsprirea lor survine cu câteva săptămâni înaintea unei întâlniri față în față între președinții Donald Trump și Xi Jinping, programată să aibă loc în Coreea de Sud.

„Dintr-o perspectivă geostrategică, această măsură ajută la creșterea influenței Beijingului înaintea summitului Trump–Xi, așteptat în Coreea la sfârșitul acestei luni”, a declarat Tim Zhang, fondatorul companiei Edge Research din Singapore.

China rafinează aproape toate pământurile rare produse la nivel mondial

China extrage între 60 și 70% din pământurile rare exploatate la nivel mondial și controlează în jur de 90% din activitățile de procesare și rafinare a lor. Cele 17 elemente de pământuri rare sunt materiale esențiale în produse care variază de la vehicule electrice până la motoare de aeronave și radare militare.

Ministerul Comerțului de la Beijing a precizat în comunicatul său că țara își extinde, de asemenea, controalele asupra exporturilor către companiile străine care folosesc echipamente sau materiale chinezești bazate pe pământuri rare, imitând regulile americane care restricționează exporturile de produse legate de semiconductori.

Restricțiile privind exportul tehnologiei pentru fabricarea magneților din pământuri rare vor fi extinse la mai multe tipuri de magneți, iar China va limita unele componente și ansamble care conțin magneți supuși restricțiilor, a mai declarat Ministerul Comerțului.

China este lider mondial în tehnologia pământurilor rare, iar echipamentele pentru reciclarea acestora vor necesita acum o licență de export, fiind adăugate pe lista lungă a tehnologiilor de procesare restricționate.

Noile reguli extrateritoriale vor intra în vigoare la 1 decembrie, în timp ce restul măsurilor se aplică imediat.

Acțiunile companiilor chineze din domeniul pământurilor rare – China Northern Rare Earth Group și Shenghe Resources – au crescut cu 8,3%, respectiv, 6,3%, după anunț.

Cipuri și apărare

Anunțul Ministerului Comerțului a clarificat pentru prima dată unele dintre țintele restricțiilor impuse de China. Acesta a precizat că utilizatorilor străini din domeniul apărării nu li se vor acorda licențe, și că solicitările legate de semiconductori avansați vor fi aprobate doar de la caz la caz.

Noile reguli se aplică cipurilor de 14 nanometri sau mai avansate, cipurilor de memorie cu 256 de straturi sau mai multe, echipamentelor folosite în producția acestor cipuri, precum și activităților de cercetare și dezvoltare aferente. Aceste cipuri avansate sunt utilizate într-o gamă largă de produse, de la smartphone-uri până la procesoare de inteligență artificială ce necesită o putere mare de calcul.

Regulile se vor aplica, de asemenea, și cercetării și dezvoltării în domeniul inteligenței artificiale cu potențiale aplicații militare.

Ministerul Industriei din Coreea de Sud – țară care găzduiește mari producători de cipuri de memorie, precum Samsung Electronics și SK Hynix – a declarat că guvernul de la Seul evaluează detaliile noilor restricții și va continua discuțiile cu China pentru a minimiza impactul acestora.

Samsung a refuzat să comenteze. SK Hynix și TSMC nu au răspuns imediat solicitărilor pentru comentarii. Piețele financiare din Coreea de Sud sunt închise joi, cu ocazia unei sărbători publice.

Exporturile de pământuri rare ale Chinei au crescut în ultimele luni, pe măsură ce Beijingul a acordat mai multe licențe de export, deși unii clienți se plâng în continuare că întâmpină dificultăți în obținerea acestora.

Ministerul Comerțului de la Beijing a insistat în noul comunicat că domeniul de aplicare al restricțiilor anunțate acum este limitat și că „vor fi adoptate diverse măsuri de facilitare a acordării licențelor”.