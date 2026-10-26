Înainte de Black Friday, apare o nouă taxă pentru comenzile de pe Temu, Shein, AliExpress și alți comercianți din afara UE

Pentru a reduce avalanșa de produse chinezești cumpărate de pe internet și pentru a întări controalele, începând de duminica viitoare, 1 noiembrie, se vor aplica „taxe de procesare” de 2 euro asupra coletelor importate în Uniunea Europeană, scrie AFP.

În prag de Black Friday și Crăciun, perioade de vârf pentru cumpărăturile online, va intra această măsură care se adaugă taxei europene de 3 euro aplicată „coletelor mici”.

Cum funcționează această nouă taxă?

„Taxa de procesare a Uniunii” se aplică începând cu 1 noiembrie tuturor expedierilor care sosesc în Uniunea Europeană dintr-o țară terță, efectuate în cadrul „vânzărilor la distanță”, indiferent de valoarea articolelor comandate.

În valoare de doi euro, ea se adaugă la taxa de 3 euro, aplicată începând din iulie asupra coletelor importate cu o valoare mai mică de 150 de euro.

La fel ca această taxă specifică „coletelor mici”, taxele de procesare se aplică pentru fiecare categorie de articole conținute într-un același pachet.

De exemplu:

– dacă un colet conține douăzeci de șepci (indiferent de marcă sau model), taxele se ridică la 2 euro

– dacă un colet conține trei șepci, patru tricouri și două curele, acestea ajung la un total de 6 euro

Acest calcul puțin intuitiv este legat de modul în care produsele sunt declarate la vamă.

Un detaliu essential, notează AFP: taxele nu trebuie facturate consumatorilor. Platforma, vânzătorii sau intermediarii acestora sunt cei care trebuie să le achite.

În schimb, comercianții sunt liberi să-și majoreze prețurile pentru a transfera această nouă sarcină asupra clienților lor, așa cum au făcut anumite site-uri în ultimele luni pentru a compensa taxa pe „coletele mici”, cea de trei euro.

De ce această măsură?

Măsura vizează finanțarea consolidării controalelor vamale, în contextul afluxului pe teritoriul european al produselor chinezești, achiziționate prin intermediul platformelor cu sediul în Asia.

Aproape 5,9 miliarde de colete mici au intrat în UE în 2025, adică peste 180 pe secundă. Este de patru ori mai mult decât în 2022. Din acest total, 93 % proveneau din China, în general prin intermediul unor site-uri precum Shein, Temu, AliExpress.

În fața unei astfel de avalanșe de mărfuri, care adâncește deficitul comercial european, este imposibil să se controleze sistematic coletele. Acest lucru permite produselor periculoase sau contrafăcute să treacă neobservate.

Industriașii și comercianții europeni denunțau de mult timp concurența neloială, iar mai multe țări, în frunte cu Franța, au presat UE să ia măsuri pentru a stopa acest fenomen.

Taxa de 3 euro a avut deja efecte semnificative: din iulie, fluxurile de colete mici au scăzut cu aproximativ 64 %, chiar dacă Bruxelles avertizează că este prea devreme pentru a trage concluzii.

Care sunt următoarele etape?

Taxa de procesare, stabilită în cadrul unei reforme profunde a sistemului vamal al celor 27 de state membre, reprezintă o măsură permanentă. Cu toate acestea, valoarea va fi revizuită la fiecare doi ani pentru a ține pasul cu evoluția costurilor verificărilor vamale.

De asemenea, începând cu 1 iulie 2028, se vor aplica taxe specifice, cu valoare redusă, coletelor care tranzitează depozite specializate.

La fel ca în cazul taxei de 3 euro, în scopul armonizării pieței europene, țările UE care își stabiliseră propriile taxe de procesare la nivel național au fost nevoite să renunțe la acestea.

În cele din urmă, taxa de 3 euro va dispărea în iulie 2028. Coletele mici vor fi atunci supuse taxelor vamale europene, la fel ca și celelalte expedieri.

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