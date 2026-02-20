UE vrea să înceapă cât de curând posibil negocierile de aderare cu Ucraina, spune președintele Consiliului European

Uniunea Europeană vrea să înceapă „cât de curând posibil” negocierile privind aderarea Ucrainei, a afirmat joi președintele Consiliului European, Antonio Costa, fără a se angaja totuși asupra unei date, relatează AFP și Agerpres.

Planul american pentru a pune capăt războiul din Ucraina prevede o intrare a Kievului în UE din ianuarie 2027, un calendar considerat în general nerealist de către experți.

„Noi dorim să putem deschide oficial negocierile imediat ce va fi posibil și să progresăm în procesul de extindere”, a declarat Costa în cadrul unei conferințe de presă de la Oslo, unde se afla în vizită.

„Nu pot spune dacă va fi în 2027, nici chiar în 2026 sau mai târziu, dar important este să nu se piardă elanul”, a adăugat el.

Invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia va intra marțea viitoare în al cincilea an, complicând speranțele unei integrări rapide a țării.

„Ce este în mod special impresionant este că Ucraina, în pofida războiului teribil cu care se confruntă, aplică reformele necesare pentru a deveni membră cu normă întreagă a Uniunii Europene”, a subliniat Costa.

Ce țară a avut cea mai rapidă aderare

„Există reguli pentru procesul de aderare”, a reamintit el, întrebat despre posibilitatea de a oferi o aderare „light” Kievului. „Țările candidate sunt obligate să respecte aceste criterii”, a spus el evocând criteriile așa-numite de la Copenhaga formulate în 1993.

Aderarea unei țări necesită, însă, aprobarea tuturor statelor UE, ori Ungaria condusă de Viktor Orban este în mod deschis ostilă candidaturii ucrainene.

Antonio Costa a reamintit totuși că Budapesta și-a dat acordul pentru ca Ucraina să obțină statutul de țară candidată în 2022.

Recordul de aderare cea mai rapidă la blocul comunitar este deținut de Finlanda: mai puțin de trei ani între depunerea candidaturii sale și aderarea oficială. La polul opus se află Turcia, care este oficial candidată de aproape 30 de ani, dar procesul de aderare a sa la UE este complet înghețat.