UE vrea să restricționeze accesul minorilor la rețelele de socializare în toate țările membre

Uniunea Europeană va lua măsuri pentru a limita accesul copiilor la rețelele de socializare în toate cele 27 de state membre, a declarat luni Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, într-un demers despre care Reuters notează că ar reprezenta cea mai amplă inițiativă de până acum ce vizează protejarea copiilor împotriva pericolelor din mediul online.

Von der Leyen a prezentat un document elaborat de doi experți, care recomandă o abordare etapizată: copiii sub 13 ani ar urma să poată folosi rețelele de socializare doar pentru perioade limitate și numai sub supravegherea părinților, tutorilor sau profesorilor. Restricțiile ar urma să fie relaxate treptat pe măsură ce adolescenții înaintează în vârstă.

„Este clar că avem nevoie de restricții adaptate vârstei în ceea ce privește accesul la platforme”, le-a declarat von der Leyen jurnaliștilor la Bruxelles.

„Întrebarea nu mai este dacă cei mici se confruntă cu riscuri în mediul online, ci ce putem face pentru a le oferi un început mai sigur în lumea digitală”, a spus ea.

Von der Leyen a indicat că este probabil să urmeze recomandările experților și că executivul european pe care îl conduce va prezenta o propunere concretă după încheierea verii. Este de așteptat ca aceasta să fie anunțată în discursul său privind Starea Uniunii, din luna septembrie.

UE urmează exemplul altor țări privind restricționarea accesului copiilor la social media

Australia, Marea Britanie, China și India au impus deja o interdicție privind utilizarea rețelelor de socializare de către copii sau analizează adoptarea uneia, măsurile vizând în principal TikTok, YouTube, precum și Instagram și Facebook. Un număr în creștere de țări din UE au anunțat de asemenea că vor lua măsuri pentru protejarea copiilor la nivelul legislației naționale.

Platformele de socializare susțin că au implementat măsuri pentru protejarea utilizatorilor tineri, iar multe dintre ele au introdus deja restricții de vârstă.

„Mai întâi trebuie să stabilim ce tipuri de platforme sunt dăunătoare pentru copiii noștri. Dovezile arată că este vorba în principal despre platformele de socializare, dar și despre alți furnizori care oferă funcții nepotrivite pentru anumite vârste și care creează dependență. Așadar, gândiți-vă la aceasta ca la «rețelele de socializare plus»”, a declarat von der Leyen.

„Iar după ce vom defini clar această categorie, cred că trebuie să analizăm introducerea unui acces etapizat și gradual pentru diferite grupe de vârstă”, a adăugat ea.